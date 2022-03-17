Maçın son dakikalarına damga vuran Jordi Alba ne yaptı? Jordi Alba Kimdir?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Barcelona İstanbul'da karşı karşıya geldi. 1-2' biten maçta Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı. Maçta Barcelonalı futbolcu Jordi Alba, son dakikalarda yaptığı hareketler ile seyircilerden büyük tepki topladı. Jordi Alba Galatasaray maçında ne yaptı? Jordi Alba kimdir? İşte detaylar...

JORDİ ALBA KİMDİR?

Katalonya'nın Barselona bölgesine bağlı L'Hospitalet de Llobregat'ta doğdu. Futbola doğduğu yerde yani FC Barcelona altyapısında başladı, ama 2006'da Valencia'ya transfer oldu. Yeni takımında profesyonel oldu. Oynadığı ilk profesyonel resmi maça 2008-09 sezonunda çıktı ve ikinci lig takımlarından CG Tarragona'ya kiralandı. Alba burada bir sezon mücadele ettikten sonra yeniden eski takımına döndü ve burada ilk maçını 13 Eylül 2009'da Valladolid'e karşı 4-2 kazandıkları maçta oynadı. Daha sonra ise UEFA Avrupa Ligi'nde Lille OSC ve Slavia Praha'ye karşı forma giydi.2012-2013 sezonu öncesi FC Barcelona'ya 14 Milyon € bonservis ücreti karşılığında transfer olmuş,5 senelik sözleşme imzalamıştır.

JORDİ ALBA GALATASARAY MAÇINDA NE YAPTI?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Barcelona İstanbul'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Galatasaray 28. dk'da köşe vuruşundan kullanılan topta Marcao'nun kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. Ancak çok geçmeden Barcelona, Pedri ile beraberliği yakaladı. İlk yarısı 1-1'lik skorla biten maçta Barcelona üstünlüğü, 49. dk'da P. Aubameyang'nın attığı gol ile sağladı. Maçın son dakikalarında Barcelona'nın uzun top ve kısa pas ile süreyi geçirmesine son tahriği Jordi Alba yaptı. Maçın 87. dakikasında Jordi Alba taç atışı kullanmak için beyaz çizgiye geldi. Ancak bir süre topu oyuna sokmadı. Bu durum taraftarları çileden çıkardı. Sahaya yabancı madde atan taraftarlara Jordi Alba topu seyircilere dikerek cevap verdi. İyice kızgınlaşan maç, bir süre durdu. Ayrıca taraftarladan atılan su şişesini Jordi Alba, ayağı ile ezdi. .