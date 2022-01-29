Maaş farkı hafta sonu yatar mı? Ek zam ve maaş farkı Cumartesi-Pazar yatar mı? (Öğretmen-Polis-Hemşire)

Maaş farkı hafta sonu yatar mı? Ek zam ve maaş farkı Cumartesi-Pazar yatar mı? Milyonlarca memur gibi öğretmen, polis ve hemşireler 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak aldı. 2022 yılının ilk maaşlarını alan memurlara maaş farkı ödemesi de yapılacak. Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde memurlar ve öğretmenler maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki 29 Ocak Cumartesi ve 30 Ocak Pazar günü ek zam ve maaş farkı ödemesi yapılır mı?

Maaş farkı hafta sonu yatar mı? Ek zam ve maaş farkı Cumartesi-Pazar yatar mı? Milyonlarca memur gibi öğretmen, polis ve hemşireler 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak aldı. 2022 yılının ilk maaşlarını alan memurlara maaş farkı ödemesi de yapılacak. Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde memurlar ve öğretmenler maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki 29 Ocak Cumartesi ve 30 Ocak Pazar günü ek zam ve maaş farkı ödemesi yapılır mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam oranını açıklamasıyla milyonlarca memurun yeni yılda alacağı zam oranı netleşti. 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 2,5'luk ek zam alan memurlara toplamda yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. İlk maaşlarını alan memurlar ek zamların hesaplara yatmadığını fark etti. TBMM'den yeni geçen ek zam memur hesaplarına önümüzdeki günlerde yatacağı belirtilmişti. Tüm memurlar gibi öğretmenler de her yıl olduğu gibi bu sene maaş farkı alacak. Maaş farkları da henüz yatmadı ve ne zaman yatacağı merakla bekleniyor.

Öğretmen maaş farkı hafta sonu yatar mı?

Devlet memurlarının maaş ve ek ödemeleri hafta sonu yapılmıyor. Dolayısıyla ek zam ve maaş farkı ödemelerinin hafta içi yapılması bekleniyor. Ocak ayının son hafta sonu günü olan 31 Ocak Pazartesi günü ek zam ve maaş farklarının yatması muhtemel.

Ek zam ve maaş farkı Cumartesi-Pazar yatar mı?

Ek zam ve maaş farkları Cumartesi ve Pazar günleri yatmaz. Memur maaş ve ek ödemeler hafta içi hesaplara yatıyor.

Öğretmen ek zam ve maaş farkı 31 Ocak Pazartesi mi yatacak?

MEB bünyesinde görevli 1 milyona yakın öğretmenin merakla beklediği maaş farkları ve ek zam ödemelerinin 31 Ocak'ta yapılması olası görünüyor. Ocak ayının son günü olan 31 Ocak'ta öğretmen ek zam ve maaş farkları yatırılabilir.

Öğretmen maaş farkı ve ek zam ne kadar?

Öğretmen maaş farkları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Ortalama olarak 14-15 günlük öğretmen maaş farklarının 700 ile 900 TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Ek zamla maaş farkının birlikte aynı gün hesaplara yatması bekleniyor. Ortalama olarak 800 ile 100 TL arasında öğretmenlere ödeme yapılması bekleniyor. .