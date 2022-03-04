M.Ö. 10.000 filminin konusu nedir? M.Ö. 10.000 çıktı mı?

Dünya tarihinin ilk dönemlerini konu edinen M.Ö 10000 filmi birçok filmsever tarafından araştırılıyor. Tarihin mistik havasını izleyiciler ile buluşturan M.Ö 10.000 filmini sizler için derledik. M.Ö. 10.000 filminin konusu nedir? M.Ö. 10.000 ne zaman çıktı mı? M.Ö. 10.000 filminin oyuncuları kimdir? İşte detaylar...

M.Ö. 10.000 KONUSU NEDİR?

Sinematografik unsurları ile tarih meraklılarını heyecanlandıracak olan film, dünya tarihinin ilk zamanlarını konu ediyor. Dikkatleri üstüne çekmeyi başaran film, 2008 yılında vizyona girmişti. Uzak bir dağ kabilesinin genç avcısı D'Leh (Steven Strait) kalbinin sahibi Güzel Evolet'i bulmuştur. Sevdiği kadın, dönemin gizemli çetesi tarafından kaçırılmıştır ve genç avcı D'Leh, aşk kadınını tekrar görebilmek için onu aramaya karar vermiştir. D'Leh sevdiği kadını kurtarmak için savaşçıların peşinden dünyanın öbür ucuna kadar gitmek üzere küçük bir avcı grubuna önderlik etmek zorunda kalır. Kaderin bir oyunu olduğu düşünen genç avcı, savaşçı-avcı grup, kılıç dişli kaplanlar ve tarih öncesi yırtıcılarıyla mücadele eder, kahramanca yolculuklarının sonunda bir kayıp uygarlığı ortaya çıkarırlar. Kaybolan hayatının kadının arayan genç avcı bu yolda birçok azılı düşman ile mücadele edecetir ve en sonunda halkını zorla köleleştiren güçlü bir tanrıyla karşı karşıya gelecektirler.

MÖ 10.000 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Nathanael Baring, Mo Zinal, Affif Ben Badra, Mona Hammond, Marco Khan, Reece Ritchie, Joel Fry. .