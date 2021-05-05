LY-CoV1404 nedir? LY-CoV1404 korona virüsü tedavi eder mi? LY-CoV1404 Türkiye'de var mı?

LY-CoV1404 nedir? Korona virüsün çeşitli mutasyonlarının ortaya çıkması ile yayılım hızı arttı. Son aylarda bazı ülkelerde vaka sayılarında ve ölüm sayılarında patlama yaşandığı görüldü. Koronavirüs ile mücadelede gelen son detay insanları umutlandırdı. LY-CoV1404 adı verilen bir ilacın korona virüs mutasyonlarını etkisiz hale getirdiği iddia edildi. Peki LY-CoV1404 korona virüsü tedavi eder mi? LY-CoV1404'ün denemelerine başlandı. Peki LY-CoV1404 Türkiye'de var mı? İşte LY-CoV1404 ilacı ve yaşanan gelişmeler...

LY-CoV1404 nedir? Korona virüsün çeşitli mutasyonlarının ortaya çıkması ile yayılım hızı arttı. Son aylarda bazı ülkelerde vaka sayılarında ve ölüm sayılarında patlama yaşandığı görüldü. Koronavirüs ile mücadelede gelen son detay insanları umutlandırdı. LY-CoV1404 adı verilen bir ilacın korona virüs mutasyonlarını etkisiz hale getirdiği iddia edildi. Peki LY-CoV1404 korona virüsü tedavi eder mi? LY-CoV1404'ün denemelerine başlandı. Peki LY-CoV1404 Türkiye'de var mı? İşte LY-CoV1404 ilacı ve yaşanan gelişmeler...

Kanadalı AbCellera ve ABD'li Eli Lilly tarafından koronavirüs mutasyonalrını ortadan kaldıracak yeni bir ilaç çalışmalarına başlandı. İlacın adının LY-CoV1404 olduğu açıklandı. Eğer gelişmeler doğru ise korona virüs ile savaşta önemli bir mevzi kazanılmış olacak.

LY-CoV1404 nedir?

Yeni preklinik veriler, LY-CoV1404'ün şu anda bilinen dolaşımdaki tüm SARS-CoV-2 varyantlarını bağladığını ve nötralize ettiğini gösteriyor. LY-CoV1404, SARS-CoV-2 başak proteininin mutasyona uğramış bir bölgesine bağlanır ve ortaya çıkan varyantlara karşı etkinliği düşürüyor. LY-CoV1404, SARS-CoV-2'yi nötralize eder. LY-CoV1404, hafif-orta derecede COVID-19 hastalığı olan hastalarda Lilly'nin BLAZE-4 çalışmasının bir parçası olarak klinik araştırmalara başladı.

LY-CoV1404 korona virüsü tedavi eder mi?

Bununla birlikte, AbCellera LY-CoV1404'ün kilinik öncesi denemelerinde corona virüsün bilinen tüm mutasyonlarına karşı güçlü etki gösterdiği belirtildi.

AbCellera, antikor ilacının İngiltere, Brezilya, California, Güney Afrika ve New York mutasyonları da dahil olmak üzere corona virüsün şu anda bilinen tüm varyantlarını nötralize ettiğini ve ilacın corona virüsün başak proteininin mutasyona uğrayan bölgesine bağlandığını duyurdu.

Başak protein corona virüsün insanların ACE2 enzimlerine tutunarak vücuda girmesine ve hastalığa yol açıyor. Araştırmacılar virüsün bu bölgesinde mutasyonlarla gelen değişikliklerin endişe verici olduğunu düşünüyor, çünkü aşılar da virüsün başak proteinin hedef alıyor.

Klinik denemelere başlandı

Kanadalı AbCellera ve ABD'li Eli Lilly Covid-19'a karşı birlikte geliştirdikleri ikinci bir antikor ilacının klinik denemelerine başladıklarını açıkladı. İlaç şirketleri, LY-CoV1404 adı verilen monoklonal antikor tedavisini hafif ile orta derecede Covid-19 hastalarında değerlendireceğini duyurdu.

Ancak, AbCallere geliştirilen antikor ilacının başak proteinin birçok kısmına bağlanabildiğini bu nedenle ilacın etkisini olası yeni mutasyonlar nedeniyle yitirmeyeceğini söyledi. Klinik testlerin son aşamasında bu durum kanıtlanırsa LY-CoV1404'ün corona virüs tedavisinde oyun değiştirici olabileceği ifade edilerek, varyantların yarattığı tehdidi ortadan kaldırabileceği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.