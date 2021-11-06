Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti mi? Lütfü Türkkan ne dedi? İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti çok konuşulacak olaylara sahne oldu. İyi Parti'nin Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyi Tahir Gümren İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki göstermiş ardından Lütfi Türkan arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Şehit yakını Lütfü Türkan'ın kendisine ağır küfürler ettiğini dile getirdi. Lütfü Türkkan bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı paylaşım ile reddetmişti. Ardından yeninden yaptığı sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımla küfür ettiğini kabul ederek özür diledi?

Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti mi? Lütfü Türkkan ne dedi? İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti çok konuşulacak olaylara sahne oldu. İyi Parti'nin Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyi Tahir Gümren İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki göstermiş ardından Lütfi Türkkan arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Şehit yakını Lütfü Türkkan'ın kendisine ağır küfürler ettiğini dile getirdi. Lütfü Türkkan bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı paylaşım ile reddetmişti. Ardından yeninden yaptığı sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımla küfür ettiğini kabul ederek özür diledi?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de b.r takım ziyaretler bulunmak üzere Bingöl'e gitti. Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren ile Lütfü Türkkan arasında tartışma yaşandı. Şehit ağabeyi Tahir Gümren "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu" sözleriyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstermişti. İkili arasında çıkan sözlü tartışmada şehit ağabeyi Lütfü Türkkan'ın kendisine ağır küfürler ettiğini söylemişti. Lütfü Türkkan ise bu idiaları önce yalanladı ardından da özrü diledi.

Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti mi?

Şehit yakınına ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi. Türkkan, ilk açıklamasında olayı "provokasyon" olarak değerlendirmişti

Lütfü Türkkan ne dedi?

Türkkan özür videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim bir takım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim, küfür etme diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım. Hakaret etmişim. Kötü sözler söylemişim. Bunlar doğru olmayan ve bana da hiç yakışmayan ifadeler, bunun da farkındayım. Ben o yüzden, burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması nedeniyle Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu. Yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği fazla bir heyecan, doğru olmayan ve bana da hiç yakışmayan bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum ve bunun da kabulünü rica ediyorum. Teşekkür ediyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.