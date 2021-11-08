Lütfü Türkkan İYİ Parti'den ihraç edilir mi? İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması geldi!

İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması geldi! Bingöl'de şehit ağabeyi ile yaşanan gerilim sonrası ağzından küfür çıkan Lütfü Türkkan ile ilgili sözleri nedeniyle özür dilemişti. Şehit yakınına edilen ağır küfür sosyal medyada da binlerce kişinin tepkisine neden olmuştu. Gelen tepkiler üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etmişti. Bir çok siyasi isim Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini belirtmişti. Peki Lütfü Türkkan İYİ Parti'den ihraç edilir mi? İYİ Parti ise yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün saat 14.00'te toplanacak.

İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması geldi! Bingöl'de şehit ağabeyi ile yaşanan gerilim sonrası ağzından küfür çıkan Lütfü Türkkan ile ilgili sözleri nedeniyle özür dilemişti. Şehit yakınına edilen ağır küfür sosyal medyada da binlerce kişinin tepkisine neden olmuştu. Gelen tepkiler üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etmişti. Bir çok siyasi isim Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini belirtmişti. Peki Lütfü Türkkan İYİ Parti'den ihraç edilir mi? İYİ Parti ise yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün saat 14.00'te toplanacak.

İYİ Parti rup Başkan Vekili Lütfü Türkkan bir şehit yakaını ile Bingöl'de tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Tahir Gümren'e küfretmişti. Yaşanan olay siyaset gündeminin en üst sırasında yer almaya devam ediyor. İYİ Parti'nin en üst kademesindeki birinden şehit yakınına ağır küfür edilmesine sosyal medyadan da geniş tepki geldi.

Görevinden istifa etti

Lütfü Türkkan, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum. Gereğini bililerinize arz ederim." ifadelerine yer verildi.

Lütfü Türkkan İYİ Parti'den ihraç edilir mi?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama yaptı. Ağıralioğlu "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir" dedi. Hatayı görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün konuşacağız, milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız" şeklinde konuştu. Hata yapanları makamdan çektiklerini, kusuru görmezden gelmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi.

MHP'den "Lütfü Türkkan ihraç edilsin" çağrısı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehit yakınına hakaret içeren sözlerine tepki gösteren Akçay, şöyle konuştu: "İYİ Parti Milletvekili ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür ve hakareti maalesef, ilk değil. Bundan evvel yine bir şehit babasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki misafir locasında hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Demek ki, Lütfü Türkkan'ın karakteri haline gelmiş. Bu şehit yakınlarına yapılan küfür ve hakareti şiddetle lanetliyorum. Derhal istifa etmeli ve partisinden ihraç edilmelidir. Ancak üzülerek görüyoruz ki, şehitlerimiz söz konusu olunca hiçbir ses ve tepki vermediklerini de üzülerek görüyoruz. Şehitlerimize hiç kimse laf söyleyemez. Şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız milletimize emanet değerlerdir. Şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız da milletimizin vicdanına ve namusuna emanettir. O nedenle tekrar tekrar lanetliyoruz. Bütün o sözler, ayaklarımızın altındadır ve kendisine iade edilmiştir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.