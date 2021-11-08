Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği kişi kim? Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını kim, adı ne? İYİ Parti'de şehit yakınına küfür şoku yaşanıyor... İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfrün yankıları devam ediyor. Yaşanan olaya siyasilerden de bir çok tepki açıklaması geldi. Olay sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği vatandaş kim?

Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği kişi kim? Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını kim, adı ne? İYİ Parti'de şehit yakınına küfür şoku yaşanıyor... İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfrün yankıları devam ediyor. Yaşanan olaya siyasilerden de bir çok tepki açıklaması geldi. Olay sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği vatandaş kim?

Bingiöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile şehit yakını olduğunu iddia ettiği bir vatadaş arasında tartışma çıktı. Vatandaş İYİ Parti'nin HDP ile ilişki kurduğunu dile getirerek bir şehit yakını olarak bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Bir süre şehit yakını ile tartışan Lütfü Türkkan daha sonra boynuna sarılarak şehit yakınını sakinleştirmek istedi. Ardından ağzından şehit yakınına karşı sinkaflı küfür çıktı. Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği kişi "1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış kardeş canı var, onun kardeşi parçalandı mı, çuvallarla topladılar mı?" diye isyan etti. Lütfü Türkkan ilk yaptığı açıklamada olayın prpvokasyon olduğunu dile getirmişti. İkinci yaptığı açıklamada ise özür dilemişti. Yaşanan olay Türkiye'nin gündemien oturdu.

Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği kişi kim?

Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının Tahir Gürmen olduğu belli oldu. Tahir Gürmen'in kardeşi 14 yaşındaki İsa Gürmen, Bingöl merkeze bağlı Gözer köyü yaylasında 1997'de hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu. Gürmen, Türkkan tarafından tekmelendiğini de iddia ederek şikayetçi oldu. Gürmen, “Bana hakaret küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Dizleriyle ayakkabıyla bana vurdu. Hala yarası var. Vardır yani bunları çektim hepsi rapordadır. Kendi ayağımla gittim suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.