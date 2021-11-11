Bingöl'de tartıştığı şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şehit yakınına ağır küfür eden Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Peki Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Lütfü Türkkan hakkında neden fezleke hazırlandı?

Bingöl'de tartıştığı şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şehit yakınına ağır küfür eden Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Peki Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Lütfü Türkkan hakkında neden fezleke hazırlandı?

Bingiöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile şehit yakını olduğunu iddia ettiği bir vatadaş arasında tartışma çıktı. Vatandaş İYİ Parti'nin HDP ile ilişki kurduğunu dile getirerek bir şehit yakını olarak bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Bir süre şehit yakını ile tartışan Lütfü Türkkan daha sonra boynuna sarılarak şehit yakınını sakinleştirmek istedi. Ardından ağzından şehit yakınına karşı sinkaflı küfür çıktı. Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği kişi "1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış kardeş canı var, onun kardeşi parçalandı mı, çuvallarla topladılar mı?" diye isyan etti. Lütfü Türkkan ilk yaptığı açıklamada olayın prpvokasyon olduğunu dile getirmişti. İkinci yaptığı açıklamada ise özür dilemişti. Yaşanan olay Türkiye'nin gündemien oturdu.

Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret' ve ‘Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Lütfü Türkkan hakkında neden fezleke hazırlandı?

Bingöl'de yaşanan şehit yakınına ağır küfür olayının yankıları sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlandı .İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ‘Hakaret' ve ‘Etkili eylem' suçlarından bahisle fezleke hazırlandı.

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