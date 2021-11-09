Lütfü Türkkan hangi küfrü etti? Lütfü Türkkan nasıl küfür etti? Lütfü Türkkan ne dedi? Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını olduğu belirtilen bir vatandaşlar diyaloga giren İYİ Parti grup başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ağzından küfür çıktı. Olayı ilk başta provokasyon olarak değerlendiren Lütfü Türkkan daha sonra yaptığı açıklamada küfür olayı nedeniyle özür diledi. Şehit ağabeyine edilen küfür siyasilerin de bir numaralı gündemi oldu. Sosyal medyada da Lütfü Türkkan'a tepki vardı.

Lütfü Türkkan hangi küfrü etti? Lütfü Türkkan nasıl küfür etti? Lütfü Türkkan ne dedi? Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını olduğu belirtilen bir vatandaşlar diyaloga giren İYİ Parti grup başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ağzından küfür çıktı. Olayı ilk başta provokasyon olarak değerlendiren Lütfü Türkkan daha sonra yaptığı açıklamada küfür olayı nedeniyle özür diledi. Şehit ağabeyine edilen küfür siyasilerin de bir numaralı gündemi oldu. Sosyal medyada da Lütfü Türkkan'a tepki vardı.

Bibngöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili (istifa etti) Lütfü Türkkan ile bir şehit yakını arasında yaşananlar siyaset gündeminin zirvesinde yer aldı. Bir çok siyasi isim Lütfü Türkkan'a ağır küfüründen dolayı tepki gösterdi. Sosyal medyada da yaşanan olay nedeniyle binlerce mesaj atıldı.

Lütfü Türkkan hangi küfrü etti?

Şehit yakını Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdi. unun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa içinde bacı kelimesinin geçtiği ağır bir küfür ettiği duyuluyor.

Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği kişi kim?

Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının Tahir Gürmen olduğu belli oldu. Tahir Gürmen'in kardeşi 14 yaşındaki İsa Gürmen, Bingöl merkeze bağlı Gözer köyü yaylasında 1997'de hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu. Gürmen, Türkkan tarafından tekmelendiğini de iddia ederek şikayetçi oldu. Gürmen, “Bana hakaret küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Dizleriyle ayakkabıyla bana vurdu. Hala yarası var. Vardır yani bunları çektim hepsi rapordadır. Kendi ayağımla gittim suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Lütfü Türkkan partideki görevinden istifa etti

Lütfü Türkkan'ın TBMM İYİ Parti Grup Başkanlığı'na sunduğu dilekçesinde, “Genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerin ediyorum” ifadesi yer aldı.

Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği ağır küfüre ilişkin şunları söyledi: "Neresinden baksanız terbiyesizlik, saygısızlık olan skandalla karşı karşıyayız. Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir. Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.