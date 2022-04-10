Luis Suarez kimdir? Hangi takımda oynuyor?

Hayatı birçok futbolsever tarafından araştırılan 35 yaşındaki yıldız futbolcu Luis Suarez'in oynadığı takım ve daha önce forma giydiği takımlar araştırılmaya başlandı. Peki, Luis Suarez kimdir? Luis Suarez Hangi takımda oynuyor?

Uruguaylı futbolcu Luis Suarez Oynadığı takımlar ve kariyer geçmişi arama motorunda araştırılmaya devam ediyor. Peki, Atletico Madrid'in yıldız oyuncularından Luis Suarez kimdir?

Luis Suarez, 24 Ocak 1987 yılında Uruguay'ın Salto kentinde dünyaya gözlerini açtı. Asıl adı Luis Alberto Suarez Diaz'dır.

Futbola ülkesinin Nacional takımının altyapısında başlayan golcü, Groningen, Ajax, Liverpool ve Barcelona formalarını giymesinin ardından 2020 yılında Atletico Madrid'e transfer olmuştur. Geçtiğimiz sezon kazanılan La Liga şampiyonluğunda büyük rol oynayan yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 38 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemiştir. Uruguay Milli Takımı'nın formasını 132 kez terleten ve 68 gol atan Suarez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak bilinmektedir.

Suárez, 2010-11 sezonunda 13 maça çıkarak 4 gol kaydetmiştir. Suárez, 2012-13 sezonunda 33 maça çıkmış ve 23 gol kaydetmiştir. Norwich ve Wigan maçlarında Suárez hat-trick yapma başarısını gösteren Luis Suarez, Liverpool'daki hat-trick sayısını 3'e, kendisinin toplam hat-trick sayısını ise 7'ye yükseltmiştir. 21 Şubat 2013 tarihinde, Zenit ile oynanılan Avrupa Ligi maçında 2 gol atarak başarılı performansını devam ettirmiştir. Liverpool-Chelsea karşılaşmasında Suarez, ikili pozisyon sırasında rakibi Branislav Ivanoviç'i kolundan ısırarak 10 maç ceza almıştır.

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