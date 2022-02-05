İstanbul’un ünlü mekanlarından Lucca’ya alınmayan kişi ya da kişiler mekana ateş açtı. Mekanın içinde şarkıcı Teoman'da vardı. Lucca Restaurant nerededir? I Saldırı mı oldu? Lucca Restaurant sahibi kimdir? İşte detaylar...

LUCCA RESTAURANT NEREDEDİR?

Lucca Restaurant İstanbul'un Bebek ilçesinde Cevdet Paşa Caddesi üzerindedir. Restaurant ve Bar hizmeti vermektedir. Menüsünde birçok farklı dünya ülkesinin ünlü yemekleri bulunur.Sosyete ve sanat dünyasının Bebek'teki buluşma adresi olarak adlandırılır.

LUCCA RESTAURANT'IN SAHİBİ KİMDİR?

Lucca Restaurant'ın sahibi Cem Mirap'tır.

LUCCA RESTAURANT'TA SALDIRI MI OLDU? KİMLER VARDI?

İstanbul'un ünlü mekanlarından Lucca'ya alınmayan kişi ya da kişiler mekana ateş açtı. Olay sırasında şarkıcı Teoman'ın da mekanda olduğu öğrenildi. Mekanda açılan ateş sonucu üç kişi yaralandı. Silahlı saldırıda bulunan kişi ya da kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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