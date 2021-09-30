LPG'ye zam mı geldi? LPG ne kadar oldu? Oto gaza ne kadar zam geldi? Benzin, motorin ve LPG'ye son günlerde peş peşe zam gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün benzine 29 kuruş zam yapılmıştı. Zam 30 Eylül'den itibaren geçerli olacaktı. Bugün ise LGP'ye zam geleceği iddia edildi. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre LPG’ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı.

LPG'ye zam mı geldi? LPG ne kadar oldu? Oto gaza ne kadar zam geldi? Benzin, motorin ve LPG'ye son günlerde peş peşe zam gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün benzine 29 kuruş zam yapılmıştı. Zam 30 Eylül'den itibaren geçerli olacaktı. Bugün ise LGP'ye zam geleceği iddia edildi. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre LPG'ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı.

LPG'ye zam mı geldi?

Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr'ye aktardığı bilgiye göre LPG'ye zam geldi. LPG'nil litre fiyatı zamla birlikte 71 kuruş artacak. Yeni zamla birlikte büyük şehirlerde LPG'nin litresi 6 TL'ye yaklaşacak. Akaryakıt ve LPG'ye yapılan zamlar EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu. Ancak son yapılan LPG zammı pompa fiyatına da yansıyacak.

Oto gaza ne kadar zam geldi?

Otogaza 71 kuruş zam yapılacağı bilidirildi.

30 Eylül LGP litre fiyatları

İstanbul 5,20 TL

Ankara 5,22 TL

İzmir 5,09 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.