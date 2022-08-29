LP İstanbul konseri ne zaman? LP İstanbul konseri biletleri ne kadar? İstanbul'da LP konseri saat kaçta?

LP İstanbul konseri ne zaman? Yıllar sonra Türkiye'de konser verecek olan LP için geri sayım başladı. Hayranlarının merakla beklediği konserin bilet satışları için büyük bir rağbet var. Peki LP İstanbul konseri biletleri ne kadar? İstanbul'daki LP konseri saat kaçta? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Yıllar sonra Türkiye'de konser verecek olan LP için geri sayım başladı. Hayranlarının merakla beklediği konserin bilet satışları için büyük bir rağbet var. Peki LP İstanbul konseri biletleri ne kadar? İsanbul'da LP konseri saat kaçta? İşte merak edilen soruların yanıtları! LP İstanbul konseri ne zaman? Sevenleri için tekrar İstanbul'da olan LP, 24 Eylül Cumartesi gecesi UNIQ Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek. İstanbul'da LP konseri saat kaçta? LP konseri için kapı açılışı 15.00'da gerçekleştirilecek. LP'nin sahne saati ise 21.00 ve 00.00 arası olacak. LP İstanbul konseri biletleri ne kadar? LP konseri için biletler satışa sunuldu. Hayranları tarafından alınmaya başlanan biletlerin çoğu tükendi. Saha içi ayakta 660 TL'den başlayan bilet fiyatları, 850-2000 TL'ye kadar değişiyor. .