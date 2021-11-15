Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl hazırlanır?

Mercimek dört mevsim severek içilen bir çorbadır. Her evde mutlaka bir mercimek çorbası pişer. Büyük küçük hepimiz severek içeriz. Fakat evde ne yaparsak yapalım lokantalardaki lezzeti tutturamayız. Peki lokantalar ne yapıyor da mercimek çorbaları bu kadar lezzetli ve sapsarı oluyor? Sizler için lokantaların lezzet sırrını araştırdık...



Mercimek her evde pişen, küçüklü büyüklü herkesin sevdiği bir çorbadır. Dört mevsim pişen bu çorba lokantalarda hep daha lezzetli olur. Ne yaparsak yapalım o mükemmel lezzeti ve o sapsarı rengi evde bir türlü tutturamayız. Peki lokantalar mercimek çorbasını nasıl bu kadar lezzetli yapıyorlar?

Lokantaların mercimek çorbası sırları

Lokantalarda içtiğimiz mercimek çorbalarının kusursuz kıvamı ve lezzeti için kullanılan bazı püf noktalar var.

Ustalar mercimeğin pişerken köpürmemesi için bol suda mercimekleri ovalaya ovalaya yıkıyorlar. Ovalamak çok önemli çünkü mercimeği suda bekletmek aynı etkiyi oluşturmuyor.

Küp küp doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları tereyağında soteleme işlemini kısık ateşte gerçekleştiriyorlar.

Lokanta usulü mercimek çorbalarına o nefis kıvamı veren malzeme; un. Unu çırpma teliyle tereyağında güzelce kavuruyorlar. Unda hiç topak kalmamasına dikkat ediyorlar. Bazı ustalar unu kavururken içerisine nane, pul biber ve karabiber ekliyorlar. Bu çorbaya daha farklı bir lezzet katıyor.

Mercimek çorbasının renginin sapsarı olmasını istiyorsanız patates miktarını artırıp havuç koymayabilirsiniz. Son aşamada blender yerine yalnızca tülbent kullanarak süzerseniz rengi daha sarı olacaktır.

Eğer yerli mercimek kullanmayı tercih ediyorsanız rengi sarı olacaktır. İthal mercimeklerde ise yeşilimtrak bir renk elde edersiniz.

Eğer çorbanızın daha kırmızımsı ya da turuncu renkte olmasını isterseniz kavurduğunuz soğana salça ekleyebilirsiniz.

Lokantalarda mercimek çorbalarının içerisine kemik suyu ekleniyor. Fakat bu kemik suyunu hazır kullanmıyor, ustalar kendileri hazırlıyor. Çünkü hazır kemik suları ve bulyonlar aynı tadı kesinlikle vermeyecektir.

Ustaların diğer bir tavsiyesi ise hazır olan çorbayı blenderdan geçirmekle yetinmemeniz. Çorbayı blenderdan geçirdikten sonra ince delikli bir süzgeçten de geçirerek iyice pürüzsüz bir kıvama getirmeniz gerekiyor. Çünkü içerisinde posa kalan mercimek çorbası gerçek bir mercimek çorbası olmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.