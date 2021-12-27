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Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır?
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TIMETURK / GENEL / Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Ezogelin her mevsim severek içilen bir çorba. Her evde pişen ezogelin çorbasını büyük küçük hepimiz severek içiyoruz. Ancak ne yaparsak yapalım lokantalardaki lezzeti evde tutturamıyoruz. Peki lokantalar ne yapıyor da ezogelin çorbaları bu kadar lezzetli oluyor? Sizin için lokantaların lezzet sırrını araştırdık...

1 Saat Önce
2021-12-27 20:27:57
Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır?


Ezogelin her evde pişen, küçük büyük herkesin sevdiği bir çorba. Dört mevsim pişen bu çorba lokantalarda hep daha lezzetli oluyor. Ne yaparsak yapalım o mükemmel lezzeti evde bir türlü tutturamıyoruz. Peki lokantalar ezogelin çorbasını nasıl bu kadar lezzetli yapıyorlar? Türk Telekom

Lokantaların ezogelin çorbası sırları

Lokantalarda içtiğimiz ezogelin çorbalarının kusursuz bir kıvamı ve lezzeti için kullanılan bazı püf noktalar var. Ezogelin çorbası kırmızı mercimek, bulgur ve pirinç sayesinde çok lezzetli olan bir çorbadır. Ezogelin çorbasını bir lokantada içiyorsanız taneleri daha az ağzınıza gelir, kıvamı daha yoğundur.

Lokanta mutfaklarında ustalar ezogelin çorbası hazırlarken pirinç ve bulgurları önceden haşlıyor. Çünkü önceden haşlanan bulgur ve pirinç ezogelin çorbasının tam kıvamında olmasını sağlıyor.

Ustalar ezogelin çorbasının içerisine katacakları soğanı asla rendelemiyorlar. Bıçak yardımıyla küçük küçük doğrayıp sıvı yağ ve salçayla birlikte kavuruyorlar. Soğanları kavurduktan sonra yalnızca normal su değil tavuk suyu da ilave ediyorlar. Tavuk bulyon yerine tavuk suyu kullanmak ezogelin çorbasının çok daha lezzetli olmasını sağlar.

Lokanta usulü ezogelin çorbalarının olmazsa üzerine salçalı sos karışımı dökülür. Bunu hazırlamak için bir orta boy tencere ezogelin çorbası için bir çorba kaşığı tereyağ ilave ettiğiniz tavanın içerisine bir çorba kaşığı un ilave edip kavurun. Daha sonra üzerine bir buçuk çorba kaşığı domates salçası ekleyin. En son aşamada göz kararı bir veya bir buçuk bardak ılık su ilave ederek salçanın kıvamını pürüzsüz bir hale getirin. Daha sonra bu salçalı sosu çorbanın üzerine ilave edin.

Bulgur ve pirinçleri de ilave ettikten sonra karıştırma işlemini mutlaka tel çırpıcı kullanarak yapmalısınız. Aksi takdirde malzemeler tane tane kalır ve çorba içerken ağza gelir. Tanelerin daha da küçük olmasını isterseniz patates ezici aletlerle de ezebilirsiniz. Ezogelin çorbası kıvamı itibariyle taneli bir çorba olduğu için blender kullanmak doğru olmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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