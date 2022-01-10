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TIMETURK / GENEL / Lohusalıkta bunlara dikkat edin

Lohusalıkta bunlara dikkat edin

Lohusalık doğumla birlikte başlayan ve kişiden kişiye farklılık gösterse de genellikle 6 hafta süren bir değişim sürecidir. Peki lohusalıkta nelere dikkat etmek gerekir? Lohusalıkta duygu durum bozuklukları yaşanır mı? Bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...

3 Saat Önce
2022-01-10 16:50:11
Lohusalıkta bunlara dikkat edin


Yaklaşık kırk hafta süren hamilelik döneminde vücut büyük bir değişim yaşamaktadır. Kadınlar bu dönemde fiziksel olarak ve hormonal olarak tabiri caizse başka birine dönüşmektedir. Lohusa dönemiyle birlikte her şey eski haline dönmeye başlar. Organların ve vücut sisteminin işleyişi hamilelik öncesindeki haline döner. Bir tür nekahat dönemi olarak da değerlendirilebilen bu sürecin zor tarafları olsa dahi lohusalık sonsuza kadar sürmez.

Lohusalıkta nelere dikkat etmek gerekir?

Hamilelik gibi lohusalık da hassasiyet ve dikkat isteyen bir süreçtir. Vücudun enfeksiyona açık hale gelmesi yüzünden hijyen konusunda bu dönemde çok özenli davranmak gerekir. Bu süreçte protein alımına, taze sebze ve meyve tüketimine ve lifli gıda alımına dikkat etmek gerekir. Normal doğumdan hemen sonra duş alınabilir fakat sezaryen doğumda 2 gün sonra ayakta duş alınabilir, vajinal bölgenin yıkanması ise sakıncalıdır. Lohusaların her gün ılık suyla duş alması tavsiye edilir. Küvet banyosu için doğumun üzerinden 45 gün geçmesini beklemek gerekmektedir. Banyodan sonra giyilecek çamaşır ve kıyafetlerin ütülenmiş olması oldukça önemlidir.

Lohusalık dönemindeki annenin dinlenmesi önemlidir. Fakat devamlı olarak yatak istirahati bir süre sonra anneye zarar vermeye başlayabilir. Evin içerisinde kısa süre yürümek, basit ev işleri yapmak kas iskelet sistemine ve kan dolaşımına yardımcı olacaktır. Doğumdan hemen sorna yapılan karın masajı rahmin toparlanıp küçülmesine ve eski haline dönmesine yardımcı olur. Fakat bu masaja uzun süre devam etmemek gerekir. Sezaryen doğumda karın masajı biraz ağrılı olabilir.

Lohusalıkta duygu durum bozuklukları yaşanır mı?

Hamilelik ve doğumla birlikte yaşanan bedensel değişim süreci annenin psikolojik durumuna da yansıyabilir. Lohusalıkta en belirgin duygusal tepki ağlama isteğidir. Kişi hiçbir neden yokken ağlamak isteyebilir. Bu atak anlarında ağlayıp rahatlamak en doğrusu olacaktır. Ağlama isteğine eşlik eden endişeli ruh hali, ani duygu değişimleri, değersizlik hissi, korku ve kaygıda artış, alınganlık her ne kadar zorlayıcı olsa da sürecin doğru işlediğinin de bir göstergesidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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