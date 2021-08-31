Liseden mezun olmadan üniversiteye yerleşenler ne yapacak? Üniversite kaydı ne zaman yapılacak? Üniversite yerleştirme sonuçlar ÖSY tarafından 31 Ağustos sabahı açıklandı. Sınava giren ve barajı geçip tercih yapan milyonlarca üniversiteli adayı sonuçların açıklanmasıyla rahatladı. YKS yerleştirme sonuçları ile bir üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Liseden mezun olmadan üniversiteye yerleşen adayların durumu da merak edilen bir başka konu. Lisede dersi kalan öğrenciler YKS sınavına girdi ve üniversite kazandı. Peki mezun olmadan üniversite kazananlar üniversiteye alınacak mı?

Liseden mezun olmadan üniversiteye yerleşenler ne yapacak? Üniversite kaydı ne zaman yapılacak? Üniversite yerleştirme sonuçlar ÖSY tarafından 31 Ağustos sabahı açıklandı. Sınava giren ve barajı geçip tercih yapan milyonlarca üniversiteli adayı sonuçların açıklanmasıyla rahatladı. YKS yerleştirme sonuçları ile bir üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Liseden mezun olmadan üniversiteye yerleşen adayların durumu da merak edilen bir başka konu. Lisede dersi kalan öğrenciler YKS sınavına girdi ve üniversite kazandı. Peki mezun olmadan üniversite kazananlar üniversiteye alınacak mı?

Liseden mezun olmadan üniversiteye yerleşenler ne yapacak?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Kayıt için gerekli belgeler neler?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.