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TIMETURK / GENEL / Lise öğrencileri aşılanacak mı? Lise öğrencilerine aşı zorunlu mu?

Lise öğrencileri aşılanacak mı? Lise öğrencilerine aşı zorunlu mu?

Koronavirüs ile savaşta insanlığın enlindeki en güçlü silah şimdilik aşılar. Aşılar ile salgının önüne geçilmesi ve ölüm sayısının azaltılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı. Peki okulların açılmasına sayılı günler kala lise öğrencilerine aşı hakkı geldi mi? Liselere aşılama zorunlu mu olacak?

3 Saat Önce
2021-08-16 09:24:34
Lise öğrencileri aşılanacak mı? Lise öğrencilerine aşı zorunlu mu?

Koronavirüs ile savaşta insanlığın enlindeki en güçlü silah şimdilik aşılar. Aşılar ile salgının önüne geçilmesi ve ölüm sayısının azaltılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı. Peki okulların açılmasına sayılı günler kala lise öğrencilerine aşı hakkı geldi mi? Liselere aşılama zorunlu mu olacak?

Son dakika haberine göre Türkiye'de tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Lise öğrencileri aşılanacak mı?

Lise öğrencileri yeni karar doğrultusunda aşılanabilecek. Ayrıca kronik rahatsızlılığı bulunan ortaokul öğrencileri de istemeleri takdirde aşılanabilecek.

Lise öğrencilerine aşı zorunlu mu?

Ülkemizde hiç bir yaş grubuna korona virüs aşısı zorunlu değil. Lise öğrencileri de isterlerse aşı yaptıracaklar.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de aşı zorunlı mu sorsuna böyle yanıt verdi:

"Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur."

Türkiye aşılama sayısı

Türkiye'de şimdiye kadar 83.693.016 doz aşı uygulandı. 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 44.067.637, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 32.987.196 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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