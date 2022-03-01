Lise ikinci dönem sınav tarihleri 2022 | Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü sona ermiş ve 7 Şubat Pazartesi günü tekrar başlamıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre yüz yüze eğitime ara veren öğrenciler bu sene okullarındaki yerini aldı. Yüz yüze devam eden eğitimlerde öğrenciler ve veliler de 2. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte Lise 2. dönem sınav takvimi...

Lise ikinci dönem sınav tarihleri 2022 | Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü sona ermiş ve 7 Şubat Pazartesi günü tekrar başlamıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre yüz yüze eğitime ara veren öğrenciler bu sene okullarındaki yerini aldı. Yüz yüze devam eden eğitimlerde öğrenciler ve veliler de 2. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte Lise 2. dönem sınav takvimi...

2021-2022 eğitim öğretimi 6 Eylül'de tüm okullarda yüz yüze olacak şekilde başladı. Koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği okullarda bu sene eğitime ara verilmeden devam edildi. Birinci dönemi geride bırakan lise öğrencileri eğitimlerine 7 Şubat gününde yeninden başladı. Lise sınavlarına şimdiden hazırlanan öğrenciler sınavların ne zaman hangi tarihte başlayacağını araştırıyor.

Lise ikinci dönem sınav tarihleri 2022

Lise sınavlarında tarhiler okulara göre değişkenlik gösteriyor. Müfredat ve ders konularına göre sınav tarihi belirleniyor. Lise sınav tarihleri için dersin öğretmeni ile veya okul yönetimi ile irtibata geçebilirsiniz.

2021-2022 eğitim öğretim yılı

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir. .