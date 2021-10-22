Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimlerin 6 Eylül'de başlamasının ardından uzun süre sonra okullarında ilk sınavlarını yapacak. Sınav haftasına doğru yavaş yavaş girdiğimiz şu günlerde öğrenciler de sınav konularını, sınavda hangi konulardan soru çıkacağını araştırmaya başladı. Peki Lise 9. sınıf-10. sınıf-11. sınıf-12. sınıf sınav konuları neler? Lise 1. dönem sınavında hangi konulardan soru çıkar? Lise sınavlarında her okulun müfredatı ve konuları farklılık gösterebilir. Sınavın öğretmeni ile irtibata geçerek sınava hangi konuların dahi olduğu, hangi konulardan soru çıkacağı öğrenilebilir.

Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimlerin 6 Eylül'de başlamasının ardından uzun süre sonra okullarında ilk sınavlarını yapacak. Sınav haftasına doğru yavaş yavaş girdiğimiz şu günlerde öğrenciler de sınav konularını, sınavda hangi konulardan soru çıkacağını araştırmaya başladı. Peki Lise 9. sınıf-10. sınıf-11. sınıf-12. sınıf sınav konuları neler? Lise 1. dönem sınavında hangi konulardan soru çıkar? Lise sınavlarında her okulun müfredatı ve konuları farklılık gösterebilir. Sınavın öğretmeni ile irtibata geçerek sınava hangi konuların dahi olduğu, hangi konulardan soru çıkacağı öğrenilebilir.

Yüz yüze eğitimler tüm sınıflarda 6 Eylül'den itibaren başladı. 1.5 senedeir koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler okulların açılması ile yüz yüze eğitime başladı. Okulların açılmasının üzerinden 1.5 ay geçmesinin üzerine öğrenciler lise sınavlarının ne zaman başlayacağını ve sınavlarda hangi konularda sorumlu olacaklarını merak edip araştırıyor.

Lise 9. sınıf-10. sınıf-11. sınıf-12. sınıf sınav konuları neler?

Liselerde sınav haftasına girildi. Öğremciler sınav konularını ve sorumlu oldukları yerleri sınavı yapılacak dersin öğretmeninden öğrenebilirler.

Lise 1. dönem sınavında hangi konulardan soru çıkar?

Lise sınavlarında hangi konulardan soru çıkacağı da bir çok öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu sorunun yanıtı da sınavı yapacak öğretmenden alınabilir.

Lisede sınıfta kalma var mı?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde liselerde sınıfta kalma uygulaması olacak. Lisede devam zorunluluğu da bulunuyor. Okula mazeretsiz şekilde devam etmeyen öğrenciler sınırı ştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır. Ayrıca lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.