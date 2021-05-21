Lise 2. dönem sınavlara katılmama dilekçe örneği | 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf sınavlara katılmama dilekçe indir

Kademeli normalleşme ile birlikte 2. dönem sınavları da öğrencilerin isteğine bırakıldı. Lise ve ortaokul 2. dönem sınavlarına girmek istemeyenle bunu dilekçe ile okullarına bildirmeleri gerekiyor. Sınava katılmak istemeyen öğrenciler de Lise 2. dönem sınavlara katılmama dilekçe örneği nasıl olur diye araştırmaya başladı. 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf lise 2. dönem sınavlara katılmama dilekçesi öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf sınavlara katılmama dilekçe indir seçeneği de haberimizde olacak. İşte lise ve ortaokul 2. dönem sınavlara katılmama dilekçe örneği...

Korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası ülke genelinde 2 hafta boyunca tam kapanmaya tedbirleri uygulanmaya başlanmış ve yüz yüze eğitim bir kez daha ertelenmişti. Tam kapanmadan sonra bu kez de kademeli normalleşmeye geçildi. Kademeli normalleşme ile birlikte yüz yüze eğitimler bir kez daha başlamadı ve öğrenciler eğtimimlerine bir süre daha uzaktan devam edecek. Kademeli normalleşme ile birlikte 2. dönem sınavları da öğrencilerin isteğine bırakıldı. Lise ve ortaokul 2. dönem sınavlarına girmek istemeyenle bunu dilekçe ile okullarına bildirmeleri gerekiyor. Sınava katılmak istemeyen öğrenciler de Lise 2. dönem sınavlara katılmama dilekçe örneği nasıl olur diye araştırmaya başladı. 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf lise 2. dönem sınavlara katılmama dilekçesi öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf sınavlara katılmama dilekçe indir seçeneği de haberimizde olacak. İşte lise ve ortaokul 2. dönem sınavlara katılmama dilekçe örneği...

MEB korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ve ardından gelen kademeli normalleşme sürecince sınavlarla ilgili çok önemli bir karar verdi. Kademeli normalleşmede ve tam kapanamda okullarda yüz yüze eğitim bir kez daha ertelenmişti. Sınavların durumu da merak ediliyordu. Bu süreçte 12. sınıflarda yüz yüze sınavlar tamamlandı ancak 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ikinci dönem sınavları, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda yapılamadı. Son kararlarla MEB, öğrencilere sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sundu. Buna göre sınava katılmak istemeyenlerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021'e kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Lise ve ortaokul 2. dönem sınava katılmama dilekçesi nasıl yazılır?

2. dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrenciler okul müdürlüklerine ulaştıracakları dilekçeler için 2. dönem lise sınav dilekçesi nasıl yazılır? sorusunu araştırmaya başladı. Dilekçe veren öğrenciler sınava katılmayacak ve birinci dönem notlarına göre yıl sonu notları değerlendirilerek başarı durumlarıyla ilgili karar verilmiş olacak.

Ortaokullar için de sınavlara katılıp katılmama seçeneği geldi

MEB ortaokul öğrencilerine de 2. dönem sınavlarına katılıp katılmama seçeneği tanıdı. Buna göre ortaokul 2. dönem sınavlarına katılmak istemeyenlerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 26 Mayıs 2021'e kadar okulllarına iletmeleri gerekiyor. Peki ortaokul sınava katılmam dilekçesi nasıl yazılır?

Dilekçe vermeyenler sınava katılmak zorunda

Okul müdrülüklerine doğrudan ya da dijital yollardan dilekçe vermeyen öğrenciler 2. dönem sınavlarına 24 Mayıs tarihinde katılmak zorunda olacak. Eğer sınavlara katılmayan öğrenciler de sınavlardan geçerriz bir puan alacak ve ortalamaları düşecek. Koronavirüs pandemisi koşullarında dilekçe vermeden, 2. dönemde yapılacak sınavlara geçerli bir mazereti olmadan girmeyenler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre işlem görecek.

Dijital ortamdan da iletebilirler

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi koşulları sebebiyle öğrencilerin mağdur olmaması için dilekçelerin ulaştırılmasında her türlü kolaylığı sağlıyor. Geçerli gerekçeleri olanlar sonradan aslını teslim etmek üzere, dijital iletişim kanallarından dilekçelerini gönderebilecekler.

Ortaokullarda tercihler 26 Mayıs'a kadar bildirilmeli

Velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekiyor.

Ortaokul sınav dilekçesi dijital ortamdan da iletebilirler

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi koşulları sebebiyle öğrencilerin mağdur olmaması için dilekçelerin ulaştırılmasında her türlü kolaylığı sağlıyor. Geçerli gerekçeleri olanlar sonradan aslını teslim etmek üzere, dijital iletişim kanallarından dilekçelerini gönderebilecekler. Ayrıca öğrenciler sınıf öğretmenlerine ya da dersin öğretmenine sınavlara katılıp katılmayacağını bildirmesi de gerekebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.