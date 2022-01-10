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TIMETURK / GENEL / Lise 12. sınıf 2 bin 126 lira mı ödenecek? 2126 TL hangi öğrencilere ödenecek?

Lise 12. sınıf 2 bin 126 lira mı ödenecek? 2126 TL hangi öğrencilere ödenecek?

Lise 12. sınıf 2 bin 126 lira mı ödenecek? 2126 TL hangi öğrencilere ödenecek?

20 Dakika Önce
2022-01-10 15:42:53
Lise 12. sınıf 2 bin 126 lira mı ödenecek? 2126 TL hangi öğrencilere ödenecek?

Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere müjdeyi açıkladı. Erdoğan mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u kadar ödeme yapılacağını ve Kalfalık yeterliğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine de 2 bin 126 lira ödeme yapılacağını açıkladı.

2126 TL hangi öğrencilere ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Kalfalık yeterliğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine 2 bin 126 lira ödeme yapılacak." dedi.

Lise 12. sınıf 2 bin 126 lira mı ödenecek?

Mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'unun ödenmesini sağlayan düzenleme tamamlandı. Kalfalık yeterliğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine 2 bin 126 lira ödeme yapılacak. Ayrıca öğrencilerimizi iş kazalarına karşı sigortalarımızı yapacağız. Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz. Artık 'aradığım elemanı' bulamıyorum kaygısı tarihe karışacak.

15 bin öğretmen ataması yapılacak

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle: "Ülkemizin sanayileşme konusunda geri bırakılması kötü niyetli bir senaryodur. Kalkınma yarışına girdiğim,iz ülkeler hızla gelişirken biz ekonomik olarak geri kalmışlığa mahkum edildik. Köy Enstitüleri gibi denemeler ideoloji yükleme aracı haline getirildiği için hüsranla sonuçlandı.

28 Şubat zihniyetinin hançer gibi eğitim sistemimize sapladığı kat sayı uygulamasının olumsuz etkilerini bugün bile hissediyoruz. Anti demokratik müdahalelerle eğitim sistemimiz çıkmaza sürüklendi. Ülkemizin tepesinde kara bulutlar dolaşıyor. İnsanlarımızın geleceğe dair umutları zayıflıyordu. Türkiye'yi 4 ana unsur üzerinde yükseltmeye karar verdik; eğitim, sağlık, adalet, emniyet... Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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