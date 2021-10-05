Lise 1. dönem sınavları ne zaman? 2021-2022 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf, lise 1. dönem sınav tarihleri ne zaman?

Lise 1. dönem sınavları ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde tüm sınıflarda eğitimler yüz yüze olacak şekilde başladı. Okullarında yerlerini alan öğrenciler uzun süre sonra sınıflarda eğitim göremeye başladı. Pandemi nedeniyle geçen sene sınıfta kalma uygulaması yoktu ancak bu sene sınıfta kalma uygulaması olacak. Sınavlara iyi hazırlanmak isteyen öğrenciler 1. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki 2021-2022 eğitim öğretim yılında 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf, lise 1. dönem sınav tarihleri ne zaman? Lise 1. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak?

Lise 1. dönem sınavları ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde tüm sınıflarda eğitimler yüz yüze olacak şekilde başladı. Okullarında yerlerini alan öğrenciler uzun süre sonra sınıflarda eğitim göremeye başladı. Pandemi nedeniyle geçen sene sınıfta kalma uygulaması yoktu ancak bu sene sınıfta kalma uygulaması olacak. Sınavlara iyi hazırlanmak isteyen öğrenciler 1. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki 2021-2022 eğitim öğretim yılında 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf, lise 1. dönem sınav tarihleri ne zaman? Lise 1. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak?

Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla milyonlarca öğrenci uzun aradan sonra eğitimlerini okullarda almaya başladı. Sınavlarına şimdiden çalışmarak hazırlanmak isteyen öğrenciler lise 1. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Lise sınavlarının ne zaman hangi tarihte başlayacağı bir çok öğrenci tarafından merak ediliyor. Lise sınav takvimi okul yönetimince duyurulacaktır. Her okulun sınav günleri değişiklik gösterebilir. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1. dönem sınav tarihleri ile ilgili bilgiyi okul yönetimlerinden edinebilirsiniz.

Yüz yüze eğitimler zorunlu mu?

2021 2022 eğitim öğretim döneminde okullarda yüz yüze eğitimler zorunlu olacak. Mazeretli olmadan derslere katılmayan öğrenciler devamsızık sürelerini aşarlarsa sınıf tekrarı yapabilecekler.

Lisede sınıfta kalma var mı?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde liselerde sınıfta kalma uygulaması olacak. Lisede devam zorunluluğu da bulunuyor. Okula mazeretsiz şekilde devam etmeyen öğrenciler sınırı ştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır. Ayrıca lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

Sınıfta kalma nedir?

Yıl sonu başarı puanını yakalayamayan ve devamsızlık sınırını aşanlar sınıf tekrarı yapar. Sınıfta kalan öğrenci başarısız olduğu senenin eğitimini bir yıl daha alır.

2021-2022 eğitim öğretim takvimi

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ne zaman sona ereceği MEB'in takviminde belli oldu. Okıllar 17 Haziran'da çalacak son ders zili ile kapanacak.

Sömestr tatili 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona erecek.

Okullarda eğitim öğretimi başlatacak ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak.

İlk ara tatil için 15-19 Kasım tarihleri belirlendi.

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

İkinci dönemde gerçekleşecek ilk ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılında karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.