Limonun faydaları nelerdir, ne işe yarar? Limonun cilde faydaları

Soğuk kış aylarında en çok tükettiğimiz besinler arasında yer alan limon, arama motorundan faydaları ve zararlarının neler olduğu konusu araştırılmakta. Lezzetinin yanı sıra faydaları da saymakla bitmeyen limon ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verdik. Limonun faydaları neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Şifa deposu olan limonun zararları var mı? İşte merak edilen tüm detaylar.

Turunçgiller ailesinden olan limon, mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden birisidir. Dünya genelinde yaygın olarak tüketimi yapılan şifalı bir besindir.Sağlık deposu olan limon meyvesi, içeriğinde yüksek miktarda C vitamini sayesinde doğal bir antibiyotik görevi görmektedir. Limonun kalorisi ve besin değeri nedir?Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız.Limonun cilde faydaları neler? İşte tüm detaylar…

LİMONUN FAYDALARI NELER?

Şifa deposu olan bu besinin içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde soğuk kış aylarından vücudumuzu bakterilere ve virüslere karşı korur.

Sindirim sistemini düzenli bir şekilde işleyişini sağlar.

Böbrek taşının oluşumunu engellemektedir.

Bol miktardaki c vitamini sayesinde inme riskini düşürebilmektedir.

İdrar söktürür.

Doğal bir kanser savaşçısıdır.

Alerjik astımı önleyebilir.

Anemiye iyi gelir.

bağışıklık sistemini güçlendirir.

LİMONUN ZARARLARI

Sağlık dostu olan mucizevi besinlerden limonun faydaları olduğu kadar zararları da mevcuttur. Limonun zararları şu şekildedir;

Mide rahatsızlığı olan kişilerde mide yanması, mide ekşimesi gibi sorunlar ortaya çıkarabilir.

Fazla limon tüketiminde diş minesi zarar görür.

Limonu meyvesinin gereğinden fazla tüketimi sonucunda vücutta alerjik reaksiyonlar oluşabilir.

LİMONUN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Şifa deposu olan limonun kalorisi ve besin değeri nedir?Her derde deva olan bu şifalı besinin kalorisi 100 gramı 43 kaloridir. Limonun besin değeri ise, %88 karbonhidrat, %5 protein, %8 yağ içermektedir.

LİMONUN CİLDE FAYDALARI

Sofralarımızın lezzet dostu olan meyvelerden limon, yemeklere verdiği tadın yanı sıra ayrıca da cilde olan faydaları saymakla bitmez. Limonun cilde olan faydaları şu şekildedir;