Limon yağı sivilceleri iyileştiriyor

Limon yağı soğuk pres yöntemiyle olgunlaşmamış limon kabuklarından elde edilir. Bol miktarda C vitamini içeren limon yağını nasıl kullanmak gerekir? Limon yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Olgunlaşmamış limon kabuklarından soğuk pres yöntemiyle limon yağı elde ediliyor. Limon yağı, oldukça fazla miktarda C vitamini içeriyor. Aromatik bir yağ türü olan limon yağının geniş bir kullanım alanı var. Hafif yeşil veya sarımtırak bir renge sahiptir. Limon yağı saf olarak kullanılabildiği gibi yasemin yağı, Hindistan cevizi yağı, aspir yağı ve üzüm çekirdeği yağı gibi mineral yağlarla birlikte karıştırılarak da kullanılabiliyor.

Limon yağını nasıl kullanmak gerekir?

Limon yağı sağlık, temizlik ve cilt bakımında kullanılabilir. Yemeklere hoş bir koku ve lezzet katar. Salata ve hamur işlerinin içerisine limon suyuyla birlikte birkaç damla limon yağı ilave edilebilir. Tavuk eti marine edilirken iki veya üç damla limon yağı eklerseniz çok daha lezzetli bir sonuç alabilirsiniz.

Limon yağı mikrop kırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden sebze ve meyve yıkarken sirke yerine tercih edilebilir. Spreyli bir şişe içerisine bir miktar su ve birkaç damla limon yağı koyarak hazırlayacağınız karışım, yüzeyleri steril bir hale getirmek için kullanılabilir.

Cilt bakımında da kullanılabilen limon yağı, cildin canlı ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Suya eklenen birkaç damla limon yağı yağlı ciltler için iyi ve doğal bir tonik olacaktır. Sabahları çaya veya bir bardak suyun içerisine ilave edilen limon yağı güne çok daha enerjik başlamanızı sağlar.

Limon yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Limon yağı kanımızı temizler, hafızamızı güçlendirir ve vücudumuza güç verir. Tıpkı portakal yağı gibi grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı etkilidir. Kalp ve damar tıkanıklıklarının tedavisine destek olur. Sinek ve böcek ısırmalarında şişlik ve kaşıntıları ortadan kaldırır. Güçlü bir antibakteriyel olduğu için tonik olarak kullanılırsa cildi onarır ve sivilcelerin çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Varisli ve selülitli bölgelere uygulanırsa kan dolaşımını hızlandırır, damar ve selülit görünümünü azaltır. İyi ve doğal bir idrar söktürücüdür. Böbrek taşlarının düşürülmesini sağlar. Diş eti kanamalarını durdurur ve dişlerin beyazlamasını sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.