Limon suyu ve karbonatı karıştırıp dişlerinize sürerseniz...

Yüksek miktarda C vitamini içeren limon hücreleri besliyor, genç ve dinamik kalmasını sağlıyor. Peki limonun başka ne gibi bir faydası var? Sizler için limonun vücuda faydalarını araştırdık...



Limon, yıl boyunca büyüyen ve kışın yapraklarını dökmeyen küçük bir ağaç türünde yetişir. Sağlık için birçok faydaya sahip olan limon, bağışıklığın kuvvetlendirerek vücudu hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Hoş bir kokuya, ekşi bir tada sahip olan limon besin değeri sayesinde tam bir şifa deposudur. Limon yalnızca mutfaktaki kullanımı ile sınırlı kalmayıp, ev temizliği ve cilt bakımı gibi pek çok alanda da kullanılabilir.

Limonun kullanım alanlarını biliyor musunuz?

Soluk bir cilde sahipseniz ve cildinizde koyu lekeler varsa limonu doğal bir parlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Sabahları yüzünüzü yıkadığınız suyun içerisine bir kaç damla limon ilave edebilirsiniz.

Pahalı diş macunları ve diş beyazlatma ürünlerini tercih etmek yerine, limonu kullanarak dişlerinizin çok daha beyaz olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için limon suyu ve karbonatı bir kap içerisinde güzel bir şekilde karıştırarak diş macunu elde edebilirsiniz.

Limon ciltteki yağı emer. Bir pamuğa birkaç damla limon suyu sıkın ve uyumadan önce tonik olarak kullanın. Siyah noktalar için yarım limon suyunu bal ile karıştırın ve siyah noktalı bölgeye uygulayın. Beş dakika bekleyip soğuk suyla yıkayın. Temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde yüzünüzü kurulayın.

Saç renginizi açmak için kimyasal boyalar veya kozmetik ürünleri kullanmanıza gerek yok. Doğal yollarla da saç renginizi açabilirsiniz. Bunun için limon suyunu saç bakım spreyinize ilave edin ve saçlarınıza püskürtün. Güneşe çıktığınızda saçlarınızın rengi açılacak ve doğal gölgeleriniz olacaktır.

Bir çorba kaşığı zeytinyağına, birkaç damla limon suyu ilave edin ve güzel bir şekilde karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı tırnaklarınıza sürün. Gece yatmadan önce sürüp eldiven giyerseniz çok daha etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. Sabah uyandığınızda elleriniz yumuşak ve tırnaklarınız çok daha güçlü olacaktır.

Saç deriniz için limon suyu, bal, zeytinyağı ve hindistan cevizi yağını karıştırıp saç diplerine sürün. On dakika bekleyin ve yıkayın. Daha yumuşak bir cilt için bir parça limonu yatmadan önce cildinizin kuru bölgelerine sürün ve sabah kalktığınızda cildinizi durulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.