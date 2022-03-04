LHD Anadolu gemisi uçak gemisi mi? TCG Anadolu özellikleri neler? TCG Anadolu Amfibi gemisi kaç metre uzunluğunda? Türkiye savunmasını yerli ürünlerle güçlendirmeye devam ederken 2014 yılında projesine başlanan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi LHD Anadolu'nun da tersane yapımı tamamlandı. LHD Anadolu'nun (TCG Anadolu) ilk deniz testleri başarıyla tamamlandı. Türk donanmasının amiral gemisi olan LHD Anadolu uçak gemisi özelliklerini de taşıyor. İşte LHD Anadolu (TCG Anadolu) özellikleri...

LHD Anadolu gemisi uçak gemisi mi? TCG Anadolu özellikleri neler? TCG Anadolu Amfibi gemisi kaç metre uzunluğunda? Türkiye savunmasını yerli ürünlerle güçlendirmeye devam ederken 2014 yılında projesine başlanan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi LHD Anadolu'nun da tersane yapımı tamamlandı. LHD Anadolu'nun (TCG Anadolu) ilk deniz testleri başarıyla tamamlandı. Türk donanmasının amiral gemisi olan LHD Anadolu uçak gemisi özelliklerini de taşıyor. İşte LHD Anadolu (TCG Anadolu) özellikleri...

Türkiye yerli ve milli teknolojiye sahip silahlarla savunmasını güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye denizlerde de çok kritik bir projeyi hayata geçirdi. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi projesi kapsamında 2014 yılında bağlanan LHD Anadolu projesinin ilk deniz testleri yapılmaya başlandı. Gemi ilk testleri başarıyla geçti ve gemiye Türk Bayrağı törenle çekildi. Güvertesinde Türk Bayrağı dalgalanan dev gemi aynı zamanda uçak gemisi olarak da görev yapabilecek. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 232 metre boyu ve 27 bin ton deplasmanıyla Deniz Kuvvetlerinin en büyük gemisi olacak LHD Anadolu'nun 7 Mart'ta ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi.

LHD Anadolu gemisi uçak gemisi mi?

LHD Anadolu gemisi Türkiye'nin denizlerdeki üstünlüğünü pekiştirecek. Akdeniz ve Ege'de güç dengesini değişiterecek olan dev geminin deniz testleri başarıylla geçildi. LHD Anadolu (TCG Anadolu) gemisi Türkiye'nin en büyük gemisi olma özelliğini taşıyor.

Anadolu, 12 derecelik eğimi ile üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların kullanımında kolaylık sağlayacak. Anadolu gemisinde görev alması için ilerleyen zamanlarda kısa kalkış, dikey iniş yapabilen Lockheed Martin F-35B modeli sipariş edilmesi de planlanmaktadır. LHD Anadolu, üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, katıldığı bir canlı yayında Anadolu için dikey iniş kalkış ve konvansiyonel iniş kalkış yapabilen SİHA geliştirdiklerini ve bir yıl içerisinde hazır olacağını duyurdu.

TCG Anadolu Amfibi gemisi kaç metre uzunluğunda?

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi 232 metre uzunluğunda ve 58 metre yüksekliğindedir. TCG Anadolu 27 bin ton deplasmanıyla Türkiye'nin en büyük gemisi olma unvanını elinde bulunduruyor.

TCG Anadolu özellikleri neler?

Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecektir. Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürmesi düşünülmektedir.

Gemi boyu ve genişliği: 232x32 m

Azami yükseklik: 58 m

Maksimum sürat: 21 knots

Hareket siası: 9.000 mil

Ağır yük garajı: 1.410 m²

Hafif yük garajı: 1.880 m²

Gemi havuzu: 1.165 m²

Hangar: 900 m²

Uçuş güvertesi: 5.440 m²

Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağı

Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 adet T-129 Atak

Ayrıca: 8 adet nakliye, 2 adet Seahawk helikopter

İnsansız hava aracı kapasitesi: 10 adet TB-3 ve diğer sürümler

Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadı ile kullanılacak olan gemi, 1.400 kişiyi taşıyabilecek kapasitededir. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir. Yedi yüz kişilik amfibi gücü dışında sekiz deniz çıkarma aracını bulundurabilecek Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye sahip olacak. 2021 yılında denize indirilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanmaktadır. .