LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonucu ne zaman belli olacak? 2021 LGS sınavında bir milyondan fazla öğrenci katıldı. LGS sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmış ve adaylar okul tercihine başlamıştı. 5-16 Temmuz tarihleri arasında lise seçimini yapacak olan öğrenciler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2021 LGS lise tercihleri ne zaman belli olacak? LGS yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak? Bakan Ziya Selçuk LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonucu ne zaman belli olacak? 2021 LGS sınavında bir milyondan fazla öğrenci katıldı. LGS sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmış ve adaylar okul tercihine başlamıştı. 5-16 Temmuz tarihleri arasında lise seçimini yapacak olan öğrenciler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2021 LGS lise tercihleri ne zaman belli olacak? LGS yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak? Bakan Ziya Selçuk LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

2021 LGS sınavı 6 Haziran tarihinde tüm Türkiye genelinde gerçekleşmişti. Sınava 1 milyonun üzerinde öğrenci katıldı. İstedikleri lisede eğitim görmek için sınavda ter döken öğrencilerin önünde şimdi de tercih maratonu var. LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanmıştı. Adaylar lise tercihlerini 5-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapabilecek. Lise tercihine başlayan öğrenciler sonuçların ne zaman açıkalanacağını merak ediyor. Peki LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonucu ne zaman belli olacak?

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler ve veliler için bir zorlu süreç daha başladı. Lise tercihleri 5-16 Temmuz arasında yapılacak. Tercihler online olarak yapılabilecek. Tecihlerini yapan öğrenciler ve veliler yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. Konu ile ilgili Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Selçuk LGS tercih sonucu ne zaman belli olacak? sorusuna yaptığı açıklama ile yanıt verdi. İşte Ziya Selçuk'un açıklaması: "Geçen sene 1,5 milyon LGS'ye girdi 181 birinci vardı. Bu sene 1 milyon civarında girdi, 90 birinci var. Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız. Merkez yerleştirmede robot tercihler yapabilecek. Bu okulların listesinden 10 okul tercih edilebilecek."

LGS tercih sonucu ne zaman belli olacak?

LGS okul tercihi yapan adaylar tercih sonuçlarına 26 Temmuz'da ulaşabilecek.

2021 LGS'ye kaç kişi katıldı?

Merkezi sınava başvurular otomatik olarak gerçekleştirildi. Sınavı başvurusu otomatik olarak yapılan öğrenci sayısı 1 milyon 243 bin 830 olarak belirlenirken, sınava katılan öğrenci sayısının 1 milyon 38 bin 492 olduğu açıklandı.

LGS kontenjanları

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.