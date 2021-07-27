LGS'ye girmeyenler, tercih yapmayanlar, nakil başvurusu yapabilir mi? Lise 1. nakil başvuruları bitti mi? 2021 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce öğrenci nakil başvurularının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Lise 1. nakil tercihleri 2021'de başlayacak ve 30 Temmuz 2021'de sona erecek. İşte lise nakil tercihlerine ilişkin detaylar...

LGS'ye girmeyenler, tercih yapmayanlar, nakil başvurusu yapabilir mi? Lise 1. nakil başvuruları bitti mi? 2021 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce öğrenci nakil başvurularının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Lise 1. nakil tercihleri 2021'de başlayacak ve 30 Temmuz 2021'de sona erecek. İşte lise nakil tercihlerine ilişkin detaylar...

Nakil işlemleri 26 Temmuz 2021'de başlayacak ve 30 Temmuz 2021'de sona erecek. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 02 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Lise 1. nakil işlemlerinde de bir yere yerleşemeyen öğrenciler için 2. nakil başvurusu olacak. Lise 2. nakil başvuruları 02-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçları 09 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Lise nakil şartları nelerdir?

İki kez yapılacak. Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde iki dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Yerleşemeyen ne olacak?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olanlar belirlenen tarihlerde komisyon tarafından yerleştirilecek. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecek. Açık lise, imam hatip ya da meslek liselerine ya da özel okullara yerleştirilebilecekler.

Sınava katılmayan öğrenciler ne yapacak?

Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.