LGS Tercih Sonuçları Açıklandı Mı? LGS Tercih Sonuçlarına Nereden Bakılır?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih açıklandı mı? LGS tercih sonucuna nereden bakılır? 5 Haziran’da 1 milyon 31 bin 799'u Merkezî Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Heyecanlı bir şekilde liseye geçiş yapacak olan adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.

LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 5 Haziran'da milyonlarca 8.sınıftan liseye geçiş yapacak öğrenciler LGS sınavına katılım gösterdi. 30 Haziran'da LGS sınav sonucunun açıklanmasının ardından gözler tercih sonuçlarının açıklanmasında. Son dakika haberine göre Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılan merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. LGS tercih sonuçlarının 25 Temmuz tarihinde açıklandı. LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, şunları kaydetti: "Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezî Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme." ifadesine yer verdi. LGS Tercih Sonuçları Sorgulama Nereden Bakılır? LGS sınavına giren milyonlarca öğrenci LGS tercih sonuçlarının açıklanmasını merak etmekte. Son dakika açıklaması ile LGS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. LGS tercih sonuçları "www.meb.gov.tr” adresinde ilan edildi. Lise Tercih Ve Nakil Tarihleri Nedir? LGS tercih ve nakil tarihleri şu şekilde sıralanmaktadır: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022 .