LGS sonuçları nereden öğrenilir? LGS sonuçlarına nasıl bakılır? LGS sınavına giren yüz binlerce öğrenci sınav sonuçlarını dört gözle bekliyordu. 6 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları bugün açıklandı. Sınava giren adaylar LGS sonuçlarını nasıl öğreneceklerini araştırmaya başladı. Peki LGS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS sonuçları nereden öğrenilir? LGS sonuçlarına nasıl bakılır? LGS sınavına giren yüz binlerce öğrenci sınav sonuçlarını dört gözle bekliyordu. 6 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları bugün açıklandı. Sınava giren adaylar LGS sonuçlarını nasıl öğreneceklerini araştırmaya başladı. Peki LGS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan en kapsamlı sınav olan LGS sınavının sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Sonuçların açıklanması ile binlerce kişi rahat bir nefes aldı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler LGS sonuçları nereden öğrenilir? LGS sonuçlarına nasıl bakılır? sorularına yanıt arıyor.

LGS sonuçları nereden öğrenilir?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Sonuçlar http://sonuc.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar kişisel bilgilerini girdikten sonra sonuç ekranının görebilecekler. İşte 2021 LGS sınav sonuçları sorgılama ekranı...

Sınava katılım yüzde 83

2021 LGS sınavına 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı. Katılım oranına bakıldığında katılımın yüzde 83 olduğu anlaşıldı.

97 öğrenci tam puan aldı

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.