LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

İki oturumda gerçekleştirilen LGS sonuçları için tarih belirlendi. LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Son dönemde soruları ve cevapları erişime açılan LGS ile milyonlarca öğrencinin okuyacağı lise belli olacak.

Lise hayatına hayallerindeki okulda devam etmek isteyen milyonlarca öğrenci için kritik tarih açıklandı. LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden duyurulacaktır. LGS sonuçlarından sonra seçim işlemleri ile süreç devam edecektir. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ​​internet adresinde duyurulacaktır. Sınav sonuç belgeleri öğrencilere posta ile gönderilmeyecektir. Sınav hangi durumlarda geçersiz sayılacak? a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi, b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması, c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi, ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması, d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi, e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, g. Sınav belgelerinin öğrenci tarafından zarar görmesi (soru kitapçığı ve/veya cevap kağıdının yırtılması, teslim edilmemesi vb.) hallerinde Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi sınav kurallarına aykırı davranılır. Sınav görevlileri tarafından hazırlanan tutanakla öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. .