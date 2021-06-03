6 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavına 1 milyondan fazla öğrencinin girmesi bekleniyor. Sınav sokağa çıkma yasağı olduğu günde yapılacak. Çocuklarını sınava götürüp ona destek olmak isteyen anne ve babalar da sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacaklarını sorguluyor. İçişleri Bakanlığı LGS sınavına ilişkin genelge yayımladı. Peki LGS sınavında anne ve baba sokağa çıkma yasağından muaf mı? LGS'ye girecek olan öğrencinin yakınları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mı? LGS için öğrencinin anne ve babası pazar günü sokağa çıkabilir mi?

6 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavına 1 milyondan fazla öğrencinin girmesi bekleniyor. Sınav sokağa çıkma yasağı olduğu günde yapılacak. Çocuklarını sınava götürüp ona destek olmak isteyen anne ve babalar da sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacaklarını sorguluyor. İçişleri Bakanlığı LGS sınavına ilişkin genelge yayımladı. Peki LGS sınavında anne ve baba sokağa çıkma yasağından muaf mı? LGS'ye girecek olan öğrencinin yakınları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mı? LGS için öğrencinin anne ve babası pazar günü sokağa çıkabilir mi?

İçişleri Bakanlığı LGS konusunda kafalarda oluşan soru işaretlerinin yayımladığı genelge ile giderdi. 6 Haziran Pazar günü tüm yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasakları altında LGS sınavı yapılacak. Sınava çocuklarını götürmek isteyen anne ve babalar sokağa çıkma yasağından muaf mı oalcak? LGS sınavında anne ve baba sokağa çıkma yasağından muaf mı? LGS'ye girecek olan öğrencinin yakınları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mı?

LGS sınavında anne ve baba sokağa çıkma yasağından muaf mı?

İçilieri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge ile bu sorulara yanıt verdi.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Toplu taşıma sefer sayıları artacak

Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler açık mı?

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

Nüfus müdürlükleri açık mı?

"Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi 10.00-16.00 saatleri arasında, 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.