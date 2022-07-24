LGS lise taban puanı açıklandı mı?

Lise Geçiş Sınavı taban puanları açıklandı mı? Liseye geçiş yapmayı bekleyen öğrencilerin büyük bir merak ve heyecan ile bekledikleri LGS sınavı taban puanı açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Liseye Geçiş Sınavı(LGS) taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjan listelerine ilişkin araştırma yapılmakta. Liseye Geçiş Sınavına giren öğrenciler için sevindirici haber geldi.Sınav sonuçlarının ardından dört gözle beklenen taban puanları da açıklandı.konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde...

2022 LGS Taban Puanı listesi açıklandı!

Liseye Geçiş Taban puanı açıklandı mı? 2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlere rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları paylaşıldı. Liseye Geçiş Sınavına giren öğrencilere tercih kolaylığı sağlamak adına tercih rehberleri hazırlandı. 2021 yılının en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri açıklandı. Öğrenciler kontenjan tablolarının yanı sıra ayrıca tercih edecekleri lisenin en yüksek ve en düşük yüzdeliğine bakarak daha sağlıklı bir şekilde tercih yapabilecekler.Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı. Milli eğitim bakanlığı tarafındanhttps://www.meb.gov.tr İnternet sitesinden 2021 yılı liselerin taban ve tavan puanları bulunmakta.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lise Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman? Bir milyonun üzerinde orta okul son sınıf öğrencileri 2022 LGS sınavına başvurdu. LGS sınavının açıklanması ile birlikte en sık sorulan konular arasında lise tercihinin ne zaman olacağı merak konusu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama gelerek, buna göre tercihler 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar süreceği bildirildi.