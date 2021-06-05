LGS kalem verilecek mi 2021 | LGS'de kalem silgi getirmek yasak mı?

LGS kalem verilecek mi 2021 | Hayallerindeki lisede okumak için yıllardır hazırlanan öğrenciler LGS sınavında ter dökecek. Bir milyondan fazla öğrencinin LGS sınavına katılması bekleniyor. Sınavlar öğrencilerin kendi okullarında yapılacak. Sınava girecek öğrenciler LGS'de kalem silgi getirmek yasak mı? LGS sınavına kalem getirilir mi? LGS sınavında kalem silgi götürülecek mi? gibi sorulara yanıt arıyor. Bu sorulara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıt verildi.

2021 yılılının ilk büyük çaplı katılımöı sınavı gerçekleştiriliyor. Korona virüs pandemisi nedeniyle okullarda yine önlem alınarak sınavlar yapılacak. 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS sınavı 2 oturum şeklinde yapılacak ve ilk oturum saat 09.30'da başlayacak. GS sınavı ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sınava gitmek içine evden çıkacak olan öğrenciler LGS kalem verilecek mi, LGS'de kalem silgi getirmek yasak mı? LGS sınavında kalem silgi götürülecek mi? sorularını soruyor. İşte LGS sınavına girerken yanımızda bulunması gerekenler ve bulunmaması gerekenler...

LGS kalem verilecek mi 2021

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

LGS'de yanımızda neler getirmemeliyiz?

LGS sınavına girecek olan öğrenciler yanlarında bunları getirmemeleri gerekiyor.

* Cep telefonu, dijtal saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar.

* Çanta, cüzdan, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar.

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar.

Öğrenci refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf olacak

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

Sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

30 Haziran'da açıklanacak. Sonuçlar “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.