LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 Haziran 2021 tarihinde yüz binlerce öğrenci LGS sınavına katıldı. LGS sınavına girerek iyi bir lisede eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler tercihlerini yaptı. Yaptıkları tercihlere yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreçleri başladı. Öğrenciler ikinci nakil tercihlerini de geçtiğimiz günlerde tamamladı. Binlerce öğrenci 2. nakil sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 3. nakil tercihi yapılacak mı?

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 Haziran 2021 tarihinde yüz binlerce öğrenci LGS sınavına katıldı. LGS sınavına girerek iyi bir lisede eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler tercihlerini yaptı. Yaptıkları tercihlere yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreçleri başladı. Öğrenciler ikinci nakil tercihlerini de geçtiğimiz günlerde tamamladı. Binlerce öğrenci 2. nakil sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 3. nakil tercihi yapılacak mı?

Yüz binlerce öğrenci iyi bir lisede eğitimlerine devam edebilmek için LGS sınavında ter döktü. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler LGS tercihlerini tamamladı. Tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istediği okula yerleşti. Geriye kalan yüzde 4'lük kısım için LGS nakil başvuruları açıldı. 1. nakil sonuçları ile yine bir yere yerleşememeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler için 2. nakil erleştirme başvuruları yapıldı.

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı mı?

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ikinci nakil tercihleri bugün açıklanacak. Lise boş kontenjan ve taban puanlarına göre yapılacak yerleştirme sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası ile e okul üzerinden sorgulanacak.

2. nakilde yerleşemeyenler ne yapacak?

LGS 2. nakil tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 9-13 Ağustos tarihleri arasında Boş kalan kontenjanlara, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapacak. 20 Ağustos tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeler tamamlanacak.

Bakandan LGS nakil açıklaması

MEB Bakanı Mahmut Özer, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini söyleyerek “Birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti” dedi. Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak “Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar” mesajı verdi.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.