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LGS ikametgah süresi | LGS adres değişikliği için süre var mı?
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LGS ikametgah süresi | LGS adres değişikliği için süre var mı?

LGS ikametgah süresi | 1 milyondan fazla öğrenci 6 Haziran Pazar günü LGS sınavına girdi. LGS sonuçları beklenirken öğrenci ve velileri de tercih heyecanı sardı. Sınava giren adaylar merkezi sınav ve adrese kayıtlı sistemle yerleştirilecek. Adrese dayalı yerleştirmede geçtiğimiz senelerde binlerce kişi adres değişikliği yaparak çocuklarını bulunduğu bölge dışında kayıt ettirmişlerdi. Peki ikamet değişikliği nasıl yapılır?

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Google News - Timeturk
14.06.2021 16:32:30
LGS ikametgah süresi | LGS adres değişikliği için süre var mı?

1 milyondan fazla öğrenci 6 Haziran Pazar günü LGS sınavına girdi. LGS sonuçları beklenirken öğrenci ve velileri de tercih heyecanı sardı. Sınava giren adaylar merkezi sınav ve adrese kayıtlı sistemle yerleştirilecek. Adrese dayalı yerleştirmede geçtiğimiz senelerde binlerce kişi adres değişikliği yaparak çocuklarını bulunduğu bölge dışında kayıt ettirmişlerdi. Peki ikamet değişikliği nasıl yapılır?

LGS ikametgah süresi ne kadar?

Lise yerleştirmelerinde öğrenciler adreslerine en yakın okula yerleştirilebşlecek. Adrese dayalı yerleştirme sisteminde sınav yine kayıt aşamasında önemli olacak. Merkezî Sınav Puanı'na yani LGS puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirmede tercih edilecek okullar 3 renkte ifade edilecek. Yeşil renk, ‘Kayıt Alanı'nda yani ikamet adresinin bulunduğu alantaki okulları ifade edecek. Mavi renk, ‘Komşu Kayıt Alanı'ndaki, yani ikamet adresine komşu okulları belirtecek. Kırmızı renk, ‘Diğer' ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanı'nda ve Komşu Kayıt Alanı'nda olmayan, il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları ifade edecek.

En az 6 ay süre

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre bunun önüne geçmek için bir düzenleme yapılacak. Öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde en az 6 ay önceden bulunduğu yerde ikamet ediyor olma şartı aranması öngörülüyor.

Art niyetliye cezai işlem uygulanacak

Edinilen bilgiye göre, okul için yer değiştirmeleri önlemek, farklı adres göstermenin önüne geçmek için düzenleme yapılacak ve cezai işlem uygulanacak. Tercih işlemleri e-Okul üzerinden olacak. Kayıtlarda sistemsel mekanizma işleyecek, çalışmalar devam ediyor.

2021 KILAVUZU

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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