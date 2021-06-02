Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden YGS ile ilgili soruları yanıtladı. Selçuk LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2021 LGS sınavı maskeyle mi yapılacak? gibi sorulara da yanıt verdi. Selçuk sınavda maske takmanın isteğe bağlı olacağını belirtti. Bu sene LGS LGS 6 Haziran tarihinde yapılacak ve öğrenciler korona tedbirleri gölgesinde sınava girecek. İşte LGS sınavına dair öğrencilerin ve velilerin kafasındaki sorular ve cevapları;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk binlerce öğrencinin gireceği LGS sınavı öncesi bilgilendirici paylaşımlarda bulundu. Bakan Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile akıllardali soru işaretlerini giderdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden YGS ile ilgili soruları yanıtladı. Selçuk LGS'de maske takmak zorunlu mu? LGS sınavı maskeyle mi yapılacak? gibi sorulara da yanıt verdi. Selçuk sınavda maske takmanın isteğe bağlı olacağını belirtti. Bu sene LGS LGS 6 Haziran tarihinde yapılacak ve öğrenciler korona tedbirleri gölgesinde sınava girecek. İşte LGS sınavına dair öğrencilerin ve velilerin kafasındaki sorular ve cevapları;

2021 LGS'de maske takmak zorunlu mu?

Bakan Selçuk görselle ile LGS'ye ilişkin sorulara yanıt verdi. Sınavda maske takacak mıyım? LGS'de maske takmak zorunlu mu? sorusuna Selçuk şöyle yanıt verdi: Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda ve sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

Koronavirüs testi pozitif öğrenciler sınava giremeyecek mi?

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

LGS saat kaçta başlayacak?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

LGS'de hangi konulardan soru çıkacak?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.