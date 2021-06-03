1 milyona yakın öğrenci 6 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek. LGS sınavında ter dökecek olan öğrenciler sınav öncesinde yanlarında olmaması gereken şeyleri araştırmaya başladı. Öğrenciler sınavda zamanı daha iyi kullanabilmek için kol saati takmak istiyor. Peki LGS'de kol saati yasak mı? Kol saati ile LGS'ye girilir mi? Akıllı kol saati ile LGS'ye girilir mi? Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin ve velilerin sorduğu bu sorulara yanıt verdi. İşte LGS'de kol saati takılıyor mu sorusunun yanıtı...

1 milyona yakın öğrenci 6 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek. LGS sınavında ter dökecek olan öğrenciler sınav öncesinde yanlarında olmaması gereken şeyleri araştırmaya başladı. Öğrenciler sınavda zamanı daha iyi kullanabilmek için kol saati takmak istiyor. Peki LGS'de kol saati yasak mı? Kol saati ile LGS'ye girilir mi? Akıllı kol saati ile LGS'ye girilir mi? Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin ve velilerin sorduğu bu sorulara yanıt verdi. İşte LGS'de kol saati takılıyor mu sorusunun yanıtı...

LGS'de kol saati yasak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin.

Kol saati ile LGS'ye girilir mi?

Sınav binalarına; *cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; *çanta, cüzdan, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla; *cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; *silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelinmesi kesinlikle yasaktır.

Sınavda maske takmak zorunlu mu?

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

LGS'de hangi belgeler yanımda olmalı?

Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.