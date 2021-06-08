LGS'de benzer soru mu var? LGS'de benzer sorular hangileri?

LGS'de benzer soru mu var? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS'de benzer sorular sorulduğu iddialarına yanıt verdi. Bakan Selçuk açıklamasında 'İddia varsa onun somut olarak ortaya konması lazım. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer' ifadelerini kullandı. Peki LGS'de benzer sorular hangileri? LGS'de hangi sorular benzer?

LGS'de benzer sorumu var? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS'de benzer sorular sorulduğu iddialarına yanıt verdi. Bakan Selçuk açıklamasında "İddia varsa onun somut olarak ortaya konması lazım. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" ifadelerini kullandı. Peki LGS'de benzer sorular hangileri? LGS'de hangi sorular benzer?

LGS'de benzer soru mu var?

6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavında benzer soru olduğu yönündeki iddialara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yanıt geldi.

LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası üzerine Bakan Selçuk açıklama yaptı. Eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuşan Ziya Selçuk, "İddia varsa onun somut olarak ortaya konması lazım. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" ifadelerini kullandı. Selçuk, ortada iddiaların olduğunu ancak ıspat olmadığını söyleyerek, "Ortada somut delil yok. Biz hiç kimseden soru almayız, kimsenin de sorusunu yayımlamayız" ifadelerini kullandı.

LGS'de benzer sorular hangileri?

Bakan Selçuk açıklamasında "Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" ifadesini kullandı.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.[3][4] Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır.[5] Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir.[6][7][8][9] Sınava girmek zorunlu değildir.[10]

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