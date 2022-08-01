LGS birinci nakil sonuçları açıklandı! LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS birinci nakil sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk geçişin sonuçları öğrencilerin erişimine sunuldu. LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı merak edilen sorular arasındadır. LGS 2. tercihlerinden sonra gözler sonuçlara çevrildi. Peki, LGS ilk nakil sonuçları nerede ve nasıl sorgulanır? İşte ilk nakil sonuçları sorgulama ekranı…
2022-08-01 10:29:13
LGS nakli tercih sonuçları açıklandı. LGS nakil başvuruları tamamlandıktan sonra gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile sonuçlar erişilebilir hale getirildi. Yerleştirmeye esas olan ikinci yatay geçiş tercih başvuruları 1 Ağustos - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas olan ilk nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinde yer aldığını duyurdu.
LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yerleştirmeye dayalı ikinci yatay geçiş tercihi başvuruları 1 Ağustos - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacaktır. .
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