LGS birinci nakil sonuçları açıklandı! LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS birinci nakil sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk geçişin sonuçları öğrencilerin erişimine sunuldu. LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı merak edilen sorular arasındadır. LGS 2. tercihlerinden sonra gözler sonuçlara çevrildi. Peki, LGS ilk nakil sonuçları nerede ve nasıl sorgulanır? İşte ilk nakil sonuçları sorgulama ekranı…