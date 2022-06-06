LGS 2022 taban puanları nedir? Kaç puanla nereye yerleşilir?

Yüz binlerce ortaokul öğrencisinin ter döktüğü Lise Giriş Sınavı'nın (LGS 2022) ardından araştırmalar LGS taban puanlarına odaklandı. Peki 2022 LGS kaç puanla nereye varacak? Cevap burada...

Dün yapılan Lise Giriş Sınavı'nda (LGS 2022) yüz binlerce öğrenci en iyi liselere yerleşebilmek için soruları doğru yanıtlamaya çalıştı. LGS 2022'nin geride kalmasıyla dikkatlerini LGS 2022 baz puanlarına çeviren ortaokul öğrencileri ve velileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamalarını dikkatle takip etmeye başladı.

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 yılından bu yana aynı şekilde uygulanan sınavda adaylara 90 adet çoktan seçmeli soru sorulmuştur. İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulmuş ve 75 dakikalık cevap süresi verilmiştir. Öğrenciler, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık süre boyunca okul bahçelerinde vakit geçirdiler. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun sorulduğu ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi. LGS 2022'de önceki yıllarda olduğu gibi 3 yanlış 1 doğruya yol açacaktır.

LGS 2022 soru cevap anahtarları 5 Haziran 2022 Pazar günü yayınlandı. Öğrenciler cevaplarını kontrol ederek araştırmalarını LGS 2022 sonuç tarihine odakladılar.

MEB, LGS 2022 sonuçlarının 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

2022 LGS kaç puanla nereye yerleşilir?

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik

İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 100 490,6558 0,05 0,01

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 180 488,6887 0,06 0,01

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 60 486,3008 0,09 0,01

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 484,5656 0,1 0,01

İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 478,7778 0,19 0,01

İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 473,4353 0,3 0,02

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 150 472,5563 0,32 0,09

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 469,1318 0,41 0,11

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 461,7167 0,64 0,12

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 460,7873 0,67 0,01

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 458,8957 0,74 0,2

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 456,5292 0,84 0,23

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 452,7684 1 0,09

İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 452,4417 1,01 0,25

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 448,212 1,22 0,41

İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 447,7385 1,24 0,34

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 90 446,5366 1,3 0,41

İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 445,786 1,34 0,22

İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 30 444,6549 1,4 0,85

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 444,5 1,41 0,14

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 439,7074 1,7 0,72

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 136 439,5521 1,71 0,32

İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 438,829 1,76 0,44

İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 437,636 1,84 1,18

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 433,9706 2,09 0,7

İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 433,3194 2,15 1,13

İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 432,5456 2,2 1,34

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 432,3518 2,21 0,06

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 429,5928 2,44 0,01

İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 60 428,5192 2,53 1,33

İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 180 426,9945 2,66 1,04

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 170 423,5884 2,95 1,33

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 423,3349 2,98 1,49

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 180 422,6496 3,04 1,04

İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 422,2005 3,09 1,14

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 421,9109 3,11 0,48

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 421,2684 3,18 0,6

İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 421,1161 3,19 0,78

İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 420,6121 3,24 0,18

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 420,6007 3,24 1,1

İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 419,8315 3,32 0,22

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 419,6922 3,34 1,01

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 417,4451 3,57 1,55

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 416,7713 3,63 1,65

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 416,5573 3,66 1,46

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Rusça 30 415,1748 3,8 1,39

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 415,1096 3,81 1,46

İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 60 414,4349 3,88 0,12

İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 414,1964 3,9 1,96

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 120 413,4088 3,99 1,65

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 412,5395 4,09 0,71

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 90 412,1535 4,13 2,17

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 120 410,5924 4,3 1,57

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 410,362 4,33 0,26

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 409,8818 4,38 1,86

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 90 409,5734 4,42 1,27

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İspanyolca 30 409,3785 4,44 1,99

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 408,8425 4,51 1,44

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 408,5247 4,55 1,63

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İspanyolca 30 408,2184 4,58 0,7

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 408,0209 4,6 2,18

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 30 407,9902 4,61 3,2

İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 407,6972 4,64 1,09

İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 407,0681 4,72 1,42

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 90 404,9781 4,97 2,59

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 404,8993 4,98 3,18

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 402,0839 5,33 1,36

İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 240 400,8856 5,49 0,86

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Japonca 30 400,2341 5,58 1,9

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 398,9013 5,76 3,45

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 398,5393 5,81 2,24

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 238 398,4603 5,82 3,06

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 398,1612 5,86 3,17

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 397,2168 5,99 3,63

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 396,713 6,05 4,01

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 396,5132 6,09 2,45

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 396,2303 6,12 1,87

İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 395,7966 6,18 2,9

İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 180 395,6396 6,2 1,21

İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 395,3694 6,24 3,6

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 394,6235 6,35 0,33

İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 393,308 6,53 1,04

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 393,0216 6,58 1,62

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 136 392,2338 6,69 4,03

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 238 390,782 6,9 3,65

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 390,4799 6,95 0,83

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 388,8068 7,21 0,51

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 238 387,7432 7,37 3,52

İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 387,5465 7,4 3,96

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 387,3569 7,43 4,94

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 30 385,6138 7,7 2,91

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 385,6011 7,71 1,87

İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 385,2072 7,77 3,91

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 385,0482 7,79 4,32

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 384,833 7,83 5,59

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 272 384,5497 7,87 3,35

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 383,9593 7,97 3,89

İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 383,6119 8,02 5,29

İSTANBUL / FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 383,4895 8,04 1,63

İSTANBUL / SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 381,9454 8,29 3,56

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 380,9445 8,46 2,03

İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 380,6638 8,5 1,03

İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 380,6503 8,51 3,2

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 380,6116 8,51 3,88

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 380,4182 8,55 1,24

İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 68 379,3653 8,72 4,91

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 377,9767 8,95 3,28

İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 377,5734 9,01 3,05

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 377,2567 9,07 5,49

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 68 376,9593 9,12 6,92

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 376,847 9,13 2,62

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 376,7663 9,15 4,83

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 376,7013 9,16 1,11

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 375,8318 9,3 2,39

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 238 374,0312 9,63 6,46

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 34 373,8186 9,66 5,61

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 372,5144 9,88 6,26

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 372,4775 9,89 4,66

İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 372,2261 9,93 3,19

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 371,4502 10,07 1,21

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 371,3484 10,09 3,34

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 369,5151 10,42 3,72

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 170 369,3499 10,45 5,69

İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 368,4068 10,62 5,23

İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 340 367,0918 10,85 3,65

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 366,2299 11,01 2,79

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 365,8905 11,07 4,16

İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 365,4146 11,16 6,18

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 90 364,5987 11,32 4,57

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 364,3002 11,37 7,34

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 364,0231 11,43 5,51

İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 68 363,3527 11,55 4,39

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 300 363,2003 11,58 6,47

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 362,6622 11,68 4,85

İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 362,507 11,71 5,6

İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 361,7558 11,86 7,26

İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 361,4096 11,92 1,44

İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 60 360,5782 12,08 4,8

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 359,2651 12,33 2,84

İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 357,6495 12,65 5,23

İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 357,0666 12,77 5,08

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 356,4885 12,87 4,81

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 356,4585 12,88 6,62

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 356,2576 12,92 5,9

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 355,2045 13,13 2,7

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 68 354,2287 13,33 5,04

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 352,4413 13,68 10,67

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 350,9333 13,99 4,01

İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 350,6359 14,05 4,44

İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 349,2872 14,34 6,82

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 349,1508 14,37 5,2

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 348,8136 14,45 6,34

İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 348,716 14,47 4,21

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 347,2345 14,79 4,91

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 347,1814 14,8 7,11

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 346,865 14,87 5,62

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 344,9672 15,28 5,3

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 344,5108 15,38 3,54

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 344,4491 15,39 3,17

İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 344,2461 15,43 9,84

İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 342,4071 15,84 6,15

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 342,3197 15,86 6,11

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 150 341,2447 16,1 4,97

İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 341,0359 16,15 1,36

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 340,0126 16,38 10,53

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 339,7992 16,43 6,38

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 338,7897 16,65 9,65

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 337,621 16,92 8,13

İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 336,7926 17,11 4,29

İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 102 336,4768 17,18 9,3

İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 336,0973 17,27 0,92

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 335,6433 17,38 7,39

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 335,0356 17,52 9,34

İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 334,9054 17,55 11,46

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 30 334,7017 17,6 9,99

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 332,4761 18,13 7,13

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 330,3492 18,64 9,76

İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 20 329,1917 18,92 6,54

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 328,9489 18,98 10,09

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 328,8607 19 7,6

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 328,5811 19,07 8,3

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 327,9178 19,24 3,52

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 327,0285 19,46 8,79

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 326,7896 19,52 7,19

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 326,6168 19,56 8,5

İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 20 326,3767 19,62 7,6

İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 324,748 20,04 7,13

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 324,0794 20,21 4,41

İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 323,2971 20,41 5,47

İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 323,1615 20,44 9,62

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 322,3135 20,67 10,44

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 320,6439 21,1 12,08

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 319,8161 21,32 14,56

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 319,2496 21,47 11,13

İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 318,0376 21,8 11,48

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 318,0085 21,81 2,71

İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 317,8454 21,85 8,37

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 317,0191 22,07 7,28

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 316,6747 22,16 14,52

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Çince 30 314,6799 22,73 3,27

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 314,1355 22,88 8,73

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 314,0093 22,91 10,58

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 313,9654 22,93 8,26

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 313,4221 23,08 8,58

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 312,987 23,2 11,01

İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 312,8785 23,23 12,51

İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 311,8424 23,53 5,63

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 309,8347 24,12 13,12

İSTANBUL / BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 309,1217 24,33 8,27

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 308,7312 24,45 9,84

İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 308,5977 24,48 7,75

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 80 308,553 24,5 7,3

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 307,7906 24,72 4,03

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 307,2246 24,89 10,14

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 305,9627 25,28 12,29

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 305,3192 25,48 10,53

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 304,1103 25,85 10,22

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 303,5582 26,02 11,57

İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 302,9185 26,22 11,76

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 34 302,7749 26,26 8,33

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 302,6545 26,3 17,48

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 302,5862 26,33 11,54

İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 300,1018 27,11 8,2

İSTANBUL / SARIYER / Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 299,7529 27,22 5,29

İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 299,1678 27,42 10,42

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 295,7713 28,57 16,62

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 295,4223 28,69 5,09

İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Osman Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 295,1991 28,76 13,68

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 293,0999 29,49 18,72

İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 292,9722 29,53 16,95

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 60 289,7455 30,67 9,14

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 288,9891 30,94 14,32

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 287,2698 31,57 14,81

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 287,2491 31,58 10,77

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 286,7398 31,77 15,69

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 286,6114 31,81 13,95

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 283,9547 32,83 14

İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 282,8014 33,29 18,88

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 282,7836 33,3 4,11

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 281,2086 33,92 16,22

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 280,093 34,37 11,19

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 280,0678 34,38 11,34

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 279,2779 34,7 12,36

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 278,8683 34,87 8,46

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 278,0811 35,2 13,05

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 277,7357 35,34 18,95

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 277,3438 35,51 10,79

İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 276,5724 35,83 13,83

İSTANBUL / ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 276,2428 35,97 10,54

İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 274,2728 36,82 11,77

İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 274,2557 36,83 9,11

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 272,741 37,49 12,94

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 271,4446 38,07 17,92

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 270,7945 38,37 14,63

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 270,7769 38,38 14,77

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 269,4387 39 14,17

İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 268,6406 39,38 23,32

İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 267,8363 39,78 16,42

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 267,0709 40,15 16,81

İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 265,9783 40,68 13,2

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 264,5763 41,38 13,07

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 264,4997 41,42 20,47

İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 264,4913 41,42 13,52

İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 262,1656 42,64 14,72

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 262,1248 42,66 17,46

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 261,39 43,05 14,17

İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 259,8781 43,86 9,64

İSTANBUL / PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 259,4088 44,12 13,89

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 259,3456 44,15 20,1

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 259,1229 44,28 11,32

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 258,1836 44,79 12,64

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 257,9013 44,95 24,3

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 256,9622 45,49 19,36

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 256,353 45,84 17,25

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 255,8951 46,09 11,95

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 255,5298 46,3 26,07

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 254,669 46,81 13,47

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 254,6497 46,82 17,09

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 254,046 47,18 19,49

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 253,3318 47,62 17,68

İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 252,5252 48,1 15,5

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 251,9145 48,47 14,81

İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 251,8701 48,49 15,54

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 251,6612 48,62 19,23

İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 250,1408 49,58 25,61

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 249,947 49,7 13,75

İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 248,8671 50,39 18,43

İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 248,7872 50,45 19,9

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 248,6982 50,5 17,21

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 247,8137 51,08 18,76

İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 247,6879 51,16 26,4

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 245,8963 52,35 23,6

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 244,9379 52,99 14,45

İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 244,3558 53,38 19,64

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 243,8508 53,73 10,28

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 243,0893 54,27 22,4

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 241,8697 55,13 10,94

İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 241,8252 55,17 22,76

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 241,809 55,18 15,84

İSTANBUL / KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 241,1361 55,69 29,86

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 241,028 55,76 22,84

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 240,9438 55,82 17,95

İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 239,7987 56,65 11,81

İSTANBUL / TUZLA / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 239,2141 57,09 9,99

İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 238,9597 57,27 20,33

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 238,7977 57,39 21,09

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 237,8828 58,08 16,29

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 237,0458 58,71 19

İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 236,6152 59,04 17,68

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 236,5382 59,1 19,55

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 236,2847 59,29 31,89

İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 235,8448 59,64 21,16

İSTANBUL / KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 234,9785 60,32 13,73

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 234,6944 60,55 25,32

İSTANBUL / MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 233,4016 61,57 14,64

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 233,2371 61,71 15,21

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 233,1548 61,77 13,45

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 232,5451 62,27 24,76

İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 232,5175 62,29 23,54

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 232,2648 62,49 35,12

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 232,2151 62,53 19,15

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 232,139 62,59 22,55

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 231,8665 62,81 24,36

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 231,7583 62,89 22,86

İSTANBUL / ESENYURT / Sander Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 231,7263 62,92 28,28

İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 231,5736 63,05 19,09

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 231,3876 63,2 28,93

İSTANBUL / ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 231,2301 63,33 18,15

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 231,1135 63,43 8,77

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 231,0747 63,46 20

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 230,3473 64,07 15,76

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 230,0881 64,28 18,9

İSTANBUL / KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 230,031 64,33 17,59

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,6419 64,65 18,75

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,6173 64,67 14,4

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,577 64,71 29,59

İSTANBUL / PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,34 64,9 34,52

İSTANBUL / BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,0967 65,1 15,47

İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,0639 65,13 18,94

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 228,7262 65,42 11,32

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 228,3752 65,71 22,81

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 228,1326 65,91 19,88

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 227,3216 66,62 35,14

İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 226,8985 66,99 27,27

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 226,0942 67,69 10,47

İSTANBUL / BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 225,945 67,81 8,09

İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 225,6601 68,07 20,35

İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Fransızca 30 225,6361 68,09 23,85

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 225,5224 68,18 22,32

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 223,8921 69,6 29,64

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 223,497 69,94 33,35

İSTANBUL / PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 223,3248 70,1 23,08

İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 222,7182 70,63 12,73

İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 222,4696 70,84 15,24

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 222,0106 71,25 38,95

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 221,807 71,44 36,68

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 221,7053 71,52 27,7

İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 221,4387 71,77 12,55

İSTANBUL / ŞİLE / Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 220,9885 72,16 27,61

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 220,7285 72,39 21,74

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 218,731 74,17 30,96

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 218,6397 74,26 24,34

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 218,4734 74,4 22,67

İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 218,3044 74,55 29,08

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 217,85 74,94 23,52

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 217,7155 75,06 27,08

İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 216,7547 75,9 22,72

İSTANBUL / ESENYURT / Sander Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 216,5475 76,08 32,33

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 215,4414 77,04 21,37

İSTANBUL / BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 215,3808 77,1 15,62

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 215,1916 77,26 13,03

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 214,6893 77,7 29,16

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 214,3659 77,98 46,13

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 213,9691 78,33 21,46

İSTANBUL / ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 213,8535 78,43 19,62

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 213,7342 78,53 25,66

İSTANBUL / MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 213,313 78,9 28,14

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 213,074 79,11 16,1

İSTANBUL / ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 213,0002 79,17 11,02

İSTANBUL / ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 212,0654 79,97 20,1

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 211,4386 80,51 25,16

İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 210,478 81,33 35,11

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 209,8199 81,89 40,29

İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 209,4877 82,17 28,49

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 208,6674 82,84 35,39

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 208,1234 83,29 29,2

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 207,5769 83,72 37,09

İSTANBUL / BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 204,615 86,03 35,59

İSTANBUL / ÜMRANİYE / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 204,2561 86,3 26,91

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 203,2406 87,07 19,84

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 203,1146 87,16 31,36

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 201,8129 88,07 31,88

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 201,64 88,19 26,62

İSTANBUL / KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 201,5171 88,28 24,1

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 201,2786 88,45 44,59

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 201,1818 88,51 30,08

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 200,8591 88,73 18,83

İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 200,5798 88,93 30,88

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 199,845 89,43 15,34

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 199,2297 89,83 34,53

İSTANBUL / ESENYURT / Sander Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 198,3553 90,38 33,88

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 198,2316 90,45 24,6

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 197,2452 91,05 17,21

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 196,7229 91,35 33,35

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 196,3216 91,59 21,75

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 195,8639 91,85 37,48

İSTANBUL / FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 194,9251 92,36 20,48

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 193,9453 92,87 28,75

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 193,2789 93,23 21,22

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 191,4929 94,07 42,37

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 191,4882 94,07 31,68

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 191,15 94,22 43,4

İSTANBUL / BEYKOZ / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 190,5433 94,49 31,82

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Farsça 30 189,424 94,95 17,63

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 188,7711 95,22 30,4

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 188,7681 95,22 21,08

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 188,5061 95,32 40,05

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 188,4055 95,36 26,79

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 187,5044 95,71 25,55

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 187,3857 95,75 34,52

İSTANBUL / SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 187,2203 95,81 17,64

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 187,0664 95,86 28,46

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 186,7353 95,98 43,32

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 185,704 96,32 54,46

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 184,7454 96,62 32,9

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 184,5971 96,66 21,46

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 183,7143 96,92 26,13

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 183,2874 97,03 5,88

İSTANBUL / TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 182,7491 97,18 30,08

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 182,1261 97,34 37,07

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 181,7718 97,43 38,28

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 181,7128 97,45 31,94

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 181,4612 97,51 11,84

İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 181,0719 97,6 17,26

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 180,6158 97,71 24,12

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 178,6221 98,13 29,91

İSTANBUL / ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 178,5593 98,14 17,88

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 60 178,4823 98,15 22,46

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 177,9016 98,26 26,13

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 177,6865 98,3 32,01

İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 177,2578 98,37 58,13

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