LGS 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? LGS 3. nakil yerleştirme olacak mı? LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları 9 Ağustos'ta açıklandı. Buna göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildi. LGS tercihlerini yapan ancak istediği okula yerleşemeyen adaylar bundan sonra ne yapacağını araştırıyor. Peki LGS 3. nakil yerleştirmesi yapılacak mı? LGS 3. nakil yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? LGS 3. nakil yerleştirme olacak mı? LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları 9 Ağustos'ta açıklandı. Buna göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildi. LGS tercihlerini yapan ancak istediği okula yerleşemeyen adaylar bundan sonra ne yapacağını araştırıyor. Peki LGS 3. nakil yerleştirmesi yapılacak mı? LGS 3. nakil yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS ikini nakil başvuruları sonuçlandı. İtedikleri okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen binlerce kişi LGS 2. nakil yerleştirme tercihi yapmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla LGS tercihi yapan adayların yüzde 98'i istedikleri yere yerleşmiş oldu. Peki LGS tercihlerinde yerleşemeyenler ne yapacak? LGS 3. nakil yerleştirme olacak mı?

LGS 2. nakilde yerleşemeyenler ne yapacak?

LGS 2. nakil tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 9-13 Ağustos tarihleri arasında Boş kalan kontenjanlara, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapacak. 20 Ağustos tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeler tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun" diye konuştu.

LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları 9 Ağustos'ta açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.