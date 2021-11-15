Lezzetli krepler için bu püf noktalara dikkat!

Dünya mutfağındaki krep bizde cızlama, akıtma gibi isimlerle biliniyor. Farklı isimlere sahip olsa da tüm dünyada kahvaltıları güzelleştiren bu lezzet tatlı, tuzlu tüm tariflere de yakışıyor. Peki onu en lezzetli nasıl yapabiliriz? Krep yapmanın püf noktaları neler? Gelin birlikte öğrenelim...



Dünya mutfağında krep olarak anılan hamur işi ülkemizde cızlama, akıtma gibi isimlerle anılır ve kahvaltıları süsler. Tatlı tariflere de tuzlu tariflere de krep çok yakışır. Krep ilk olarak 12. yüzyılda Fransa'da karabuğday unundan hazırlanmış, günümüzde ise şu anki halini almıştır.

Krep yapmanın püf noktaları nelerdir?

Krep yapmanın en önemli sırrı tava seçiminde saklıdır. Hamurunuz ne kadar iyi olursa olsun tavanız iyi olmazsa istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden krep yaparken ince bir krep tavası, yanmaz yapışmaz ve düz yüzeye sahip bir tava veya demir döküm bir tava tercih etmeniz gerekir. Ayrıca krep hazırlamak için üretilmiş elektrikli saclarla da gayet güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Krep harcı hazırlarken de dikkat etmeniz gerekenler var. Krebin hamurunu hazırlarken su veya süt, un, yumurta, tuz veya şekere ihtiyacınız olacak.

Öncelikle tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmeniz gerekiyor diğer tüm hamur işlerinde olduğu gibi. Bilhassa yumurtanın oda sıcaklığında olmasına mutlaka özen gösterin. Unu mutlaka eleyerek harcın içerisinde eklemeye de önem gösterin. Aksi taktirde un topaklanacak ve krebiniz istediğiniz gibi olmayacaktır. Harcı karıştırırken el blenderı kullanmanız en iyisidir. Çünkü el blenderı sayesinde içerisinde tortu veya karışmamış malzeme olmayan daha homojen kıvamlı bir hamur hazırlayabilirsiniz. Fakat el blenderınız yoksa veya kullanmak istemiyorsanız çırpma teliyle de hamurunuzu hazırlayabilirsiniz.

Krep harcını en az bir saat oda sıcaklığında bekletmeniz gerekir. Eğer böyle bir vaktiniz olmayacaksa hamuru geceden hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Bekleyen hamurun içerisinde minik hava kabarcıkları oluşacaktır. Bu şekilde daha kıvamlı, daha kolay pişen ve daha lezzetli krepler hazırlamış olacaksınız. Eğer bekleyen hamurun kıvamı çok koyulaşırsa süt veya su ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Harcı hazırlayıp dinlendirdikten sonra tavanızı sıvı yağla yağlayın, tavanın her yerinin yağlanmış olmasına dikkat edin. Bu işlemde tereyağı kullanırsanız daha kolay yanacaktır. Bu yüzden sıvı yağ tercih etmenizi öneririz. Ocağınızı ne kısıt ne de çok yüksek ısıda tutun. Tavayı ısıttıktan sonra harcı kepçe yardımıyla tavaya güzelce yayın. Krebin bir tarafı piştikten sonra diğer tarafını çevirin. Aksi taktirde krebiniz parçalanabilir. Krebin iki tarafı da güzelce piştikten sonra ocaktan alın. Tatlı veya tuzlu malzemeler ekleyerek tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.