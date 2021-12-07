Lezzetli bir yumurta için bu hataları yapmayın

Yumurta örnek protein olarak kabul edilir ve anne sütünden sonra en kaliteli proteini içerir. Bu yüzden küçük büyük herkesin gün içerisinde yumurta tüketmesi gerekir. Peki yumurtayı doğru pişirebiliyor muyuz? Gelin yumurta aslında nasıl pişirilir öğrenelim...



Yumurtadan aldığımız proteinin tamamı vücudumuzda kullanılır. Bu yüzden yumurta örnek protein olarak isimlendirilir. Yumurtanın içerisindeki protein, anne sütünden sonra en kaliteli proteindir. Yumurta vücudumuzun sağlığı için çok gerekli bir besindir. Bir tane yumurta yaklaşık 35-40 gram ete denk gelir. Yumurtanın sarı kısmı da beyaz kısmı da yaklaşık olarak eşit oranda protein içerir. Kahvaltıda mutlaka yumurta tüketmemiz gerekir. Peki yumurtayı doğru bir şekilde pişirdiğinize emin misiniz?

Yumurta doğru bir şekilde nasıl pişirilir?

Yumurta daha hızlı bir şekilde hazır olsun diye harlı ateşte pişiriyorsanız hata yapıyorsunuz. Çünkü fazla ateş yüzünden yumurtayı fazla pişebiliyor ve bu da lezzetten ödün vermenize neden oluyor. Bu yüzden çırpılmış yumurtayı kısık ateşte pişirmelisiniz. Bu sayede yumurtanın doğru kıvamda olmasını daha rahat kontrol edebilirsiniz. Ayrıca unutmayın, yumurtaları ateşten aldıktan sonra dahi ısı yüzünden pişmeye devam edecektir. Zamanlamayı ona göre ayarlamalısınız.

Çırpılmış yumurta hazırlarken bir iki defa karıştırıp bırakırsanız lastik gibi bir yumurta elde edersiniz. Bu durumu önlemek için yumurtayı sık sık karıştırmalısınız. Bu sayede yumurta lastik gibi olmayacaktır.

Çırpılmış yumurta pişerken tuz eklerseniz yumurta tüm ıslaklığını dışarı yayacak ve parçalanacaktır. Bu yüzden yumurtaya tuzu servis etmeden önce atmanız gerekir. Baharat ekleyecekseniz de servis etmeyen önce ekleyin.

Çırpılmış yumurtayı karıştırırken chopsticklerden yardım alırsanız işiniz çok daha kolay olacaktır.

Yumurtaları kırmadan önce tavanın ısınması gerekir. Tavaya eklediğiniz yağ kabarcıklı ve köpüklü olmalıdır. Aksi taktirde tava tam manasıyla ısınmamış demektir. Bu da yumurtalarınızın eşit derecede pişmesini önleyecektir.

Yağda yumurta yaparken lezzetli olması, yumurtaların beyaz ve sarılarının eşit derecede pişmesi için yumurtanın tavanın bütün yüzeyine yayılmış olması gerekir. Bu sayede yumurta ısıyı hapsedecek ve tüm beyazı eşit şekilde pişecektir.

Yumurta haşlarken sarılarının hafif sulu olması için on dakika, daha sert sarı için ise on dört dakika kaynar suda bekletin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.