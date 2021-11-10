Lezzetli bir karamel için...

Şekerin ağır ağır ısıtılması sonucu eriyip, moleküllerinde ortaya çıkan değişiklik nedeniyle kahverengi bir renk alan ve güzel bir lezzet kazanan yiyeceğe karamel denir. Karamel sos olarak tatlılara çok güzel bir lezzet kazandırır. Fakat herkes güzel bir karamel yapmayı beceremez. Sizler için tüm püf noktalarıyla karamel tarifini araştırdık...



Karamel, şekerin yavaş yavaş ısıtılmasıyla eriyip, moleküllerinde ortaya çıkan değişiklik nedeniyle kahverengi bir renk alan ve güzel bir lezzet kazanan yiyecektir. Şeker 170 derece civarı ısıtılır. Şeker molekülleri oksitlenip bazı uçucu maddelerini kaybeder ve sonucunda karamel ortaya çıkar. Karamel şekerlemelerde ve lezzet katmak için tatlılarda kullanılır.

Karamelin yapılışı kulağa oldukça kolay gelse de birçok insan karamel yaparken istediği sonuca ulaşamıyor. Karamel yapışabiliyor, donabiliyor ve yanabiliyor. Peki güzel bir karamel nasıl yapılır?

Karamel yapmanın tüm püf noktaları

Karamel yapmak için şekere, suya, kremaya ve tereyağına ihtiyacınız olacak. Fakat şunu da bilmelisiniz ki bazı karamel tariflerinde su, bazılarında krema, bazılarında ise tereyağı kullanılmaz. Bazı insanlar şekeri hiç dokunmadan eritir, bazıları içerisine mutlaka birkaç damla limon suyu ekler. Fakat biz su kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu karamelin yapışmasını, donmasını ve yanmasını engelleyecektir.

Karameli mutlaka yapışmaz bir tavada yapmalısınız. Yapışmayan bir tavanız yoksa kalın tabanlı bir tencere kullanmanızı tavsiye ederiz. Şekeri tavaya koyarak işe başlayın. Ocağın altını ek kısıkta açın. On, on beş saniye sonra azar azar su ekleyin. Tarifte yer alan su miktarına mutlaka uyun. İçerisine limon suyu da ekleyin. Kısık ateşte şekere hiç kaşık dokundurmadan tavayı hafifçe hareket ettirerek şekeri eritin. Bir süre sonra şekerin bazı noktaları göz göz olacak, köpürmeye ve kokusu çıkmaya başlayacak. Şekerin rengi altın sarısı bir hal alacak. Bu aşamada kremayı eklemeniz gerekiyor. Kremanız mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır. Kremayı ekledikten sonra karamel aniden köpürecek ve kabaracaktır. Kremayı eklerken çırpma teliyle hızlı hızlı karıştırmanız gerekir. Siz karıştırdıkça köpürme ve kabarma azalacaktır. Son olarak karamele tereyağını da ekleyin. Tereyağının karamel içerisinde erimesini sağlayın. Tereyağı da eriyince karameliniz hazır olacaktır. Karameli sıcak haldeyken soğuk bir kaba koyarsanız doğal olarak donacaktır ve kıvamı bozulacaktır. Bu yüzden tavayı ocaktan aldıktan sonra karıştırarak birkaç dakika boyunca bekletmeniz gerekir. Daha sonra ılık haldeki bir cam kavanoza veya kaba koyarak bu şekilde muhafaza edebilirsiniz.

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