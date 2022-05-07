Leyla Feray kimdir? Leyla Feray kaç yaşında ve nereli? Leyla Feray hangi dizide ve filmlerde oynadı? Dizi ve filmlerin aranan yüzü olan genç oyuncu Leyla Feray son olarak Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu. Leyla Feray'ın kim olduğu izleyiciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte ‘Camdaki Kız’ dizisinde Pera karakterini canlandıran Leyla Feray'ın hayat hikayesi...

Leyla Feray kimdir? Leyla Feray kaç yaşında ve nereli? Leyla Feray hangi dizide ve filmlerde oynadı? Genç oyuncu Leyla Feray rol aldığı yapımlardaki performansıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Genç oyuncu son olarak Kanal D'de yer alan Camdaki Kız dizisinde Pera karakterini canlandırıyor. Bu rolü ile de izleyenlerden tam not alan Leyla Feray'ın kim olduğu merak edilip araştırılıyor.

Leyla Feray kimdir?

Leyla Feray 8 Mayıs 1993 yılında dünyaya geldi. Lal Dedeoğlu ile Cem Feray'ın kızı olarak dünyaya gelen Leyla Feray oyunculuğa küçük yaşlarda merak saldı. Kariyerini de bu yönde şekillendirmek isteyen Leyla Feray Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'ne girdi ve bu bölümü tamamladı. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında 'Ben Onu Çok Sevdim' dizisiyle gerçekleştirdi. Kısa zamanda pek çok dizi ve filmde rol alan Leyla Feray performansı ile ekranların aranan yüzü haline geldi. 'Paşa Gönlüm' (2014), 'Üç Arkadaş' (2014), 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem'(2016), 'Uyanış Büyük Selçuklu' (2020) dizilerinde oynadı. Ardından 2017 yılında vizyona giren 'Kardeşim Benim-2' filminde 'Leyla' karakterini canlandıran Leyla Feray, 2018 yılında bağımsız kısa film olan 'Aries'te rol aldı. 2020 yılında Netflix'te yer alan 'Rise of Empires: Ottoman adlı dizi belgesel türündeki yapımda 'Huma Hatun' karakterini oynadı. Ardından 2021 yılında yayınlanmaya başlanan ATV dizisi 'İkimizin Sırrı' adlı yapımda rol aldı. Leyla Feray son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde Pera karakterini canlandırmaya başladı.

Leyla Feray'ın rol aldığı diziler

2013 Ben Onu Çok Sevdim

2014 Paşa Gönlüm

2014 Üç Arkadaş

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl

2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu

2021 İkimizin Sırrı

2022-Camdaki Kız

2020 Rise of Empires: Ottoman .