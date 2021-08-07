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TIMETURK / GENEL / Leyla Bilginel kimdir? Oyuncu Leyla Bilginel hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Leyla Bilginel kimdir? Oyuncu Leyla Bilginel hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Leyla Bilginel kimdir? Oyuncu Leyla Bilginel hangi dizi ve filmlerde oynadı? Oyuncu Leyla Bilginel yaptığı sosyal medya paylaşımları ile bir çok kişinin tepkisine neden oldu. Bir çok dizi ve filmde oynayan Leyla Bilginel'in kim olduğu son günlerde internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Leyla Bilginel'in hayatı ve biyografisi...

3 Saat Önce
2021-08-07 13:39:04
Leyla Bilginel kimdir? Oyuncu Leyla Bilginel hangi dizi ve filmlerde oynadı?

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Leyla Bilginel kimdir? Oyuncu Leyla Bilginel hangi dizi ve filmlerde oynadı? Oyuncu Leyla Bilginel yaptığı sosyal medya paylaşımları ile bir çok kişinin tepkisine neden oldu. Bir çok dizi ve filmde oynayan Leyla Bilginel'in kim olduğu son günlerde internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Leyla Bilginel'in hayatı ve biyografisi...

Leyla Bilginel kimdir?

Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ankara'da doğan oyuncu aslen Karslıdır.

Leyla Bilginel, Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Anen ve babası Leyla Bilginel küçükken ayrıldı.

Leyla Bilginel, önceden Kömürcü olan soyadını da mahkeme yoluyla Bilginel olarak değiştirmiştir.

Leyla Bilginel ABD'de bir sperm bankasından hamile kalarak gündeme gelmişti. Leyla Bilginel bu şekilde bebek dünyaya getiren ilk Türk vatandaşıdır. Dünyaay gelen oğlun adı ise Serkan Kayra'dır.

2018 yılında dang hummasına yakalanan Leyla Bilginel devletten yardım istemişti. Yardım paylaşımlarından sonra Sağlık Bakanlığı, Tayland'da bulunan Leyla Bilginel için özel olarak uçak göndererek Türkiye'de tedavi edilmesini sağlamıştı.

Bilginel de sağlık bakanlığı ve devlete teşekkür etmişti.

Leyla Bilginel'in oynadığı filmler ve diziler

2013 - (Q)üfür (Gülizar) (Sinema Filmi)
2010 - Kılıç Günü (Suzan Kızıltan)(Dizi)
2009 - Maskeli balo (Dizi)
2008 - Pars: Narkoterör (Dizi)
2007 - Emret komutanım: Şah mat
2007 - Gurbet yolcuları (Dizi)
2006 - Kördüğüm (Dizi)
2005 - Savcının Karısı (Dizi)
2002 - Yesil Işık
2002 - Seni Yaşatacağım (Dizi)
2001 - Nisan Yağmuru (Dizi)
1998 - Aynalı tahir (Dizi)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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