Leyla Aydemir'in katili kim? Leyla Aydemir'i kim öldürdü? Minik Leyla nasıl ve neden öldü? Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında yeni gelişmeler yaşandı. Ağrı'da Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili görülen ikinci duruşmada, alınan karara göre tutuksuz yargılanan 7 sanık beraat etti. Yıllar süren davanın ardından vatandaşlar Minik Leyla'nın katili kim? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Leyla Aydemir'in katili kim? Leyla Aydemir'i kim öldürdü? Minik Leyla nasıl ve neden öldü? Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında yeni gelişmeler yaşandı. Ağrı'da Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili görülen ikinci duruşmada, alınan karara göre tutuksuz yargılanan 7 sanık beraat etti. Yıllar süren davanın ardından vatandaşlar Minik Leyla'nın katili kim? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine karar verilen 6 sanığın, haklarındaki bu hükmün bozulması üzerine yeniden yargılamasına devam edildi.

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.Aydemir, M.A.Aydemir ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Yerel mahkeme gerekçeli kararında, amca Yusuf Aydemir'in husumetli olduğu ağabeyini tehdit maksadıyla kızını oyun oynama bahanesiyle kaçırıp sakladığı, ölümü üzerine de serin bir alanda beklettiği, aramaların gevşetilmesi ve köyde normal hayata dönülmesini fırsat bilerek de cesedini dereye attığı kanaatine varıldığını vurgulamıştı.

Leyla Aydemir'in katili kim?

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret edip "Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyete sebebiyet verebileceğine ve tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğuna işaret edilerek yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usulden bozan yüksek mahkeme, Yusuf Aydemir'in tahliyesine de karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu da 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

Bugün yaşanan gelişmede ise Leyla Aydemir davasında tutuksuz yargılanan 7 sanık beraat etti.

Minik Leyla nasıl ve neden öldü?

Ağrı'da şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018 gününde kaybolmuştu. Başta Müge Anlı olmak üzere tüm Türkiye küçük kızı bulmak için seferber olmuştu. Bir umut bulunsun diye beklenen minik kızın cansız bedeni 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde bulunmuştu.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yargılanan 7 sanıktan amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.