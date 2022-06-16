Lexus NX fiyatı ne kadar? Lexus NX 350H kaç para? Survivor'da verilen arabanın fiyatı ne kadar? Survivor'da hangi araba verildi? Survivor'un son bölümünde büyük ödül milyonlarca lira değerinde bir otomobildi. Yarışmacılar Lexus NX marka otomobili evlerine götürebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Ekran başındakiler de Survivor'da verilen arabanın fiyatının ne kadar olduğunu internette araştırmaya başladı. İşte Survivor'da ödül olarak verilen Lexus NX marka otomobilin fiyatı ve özellikleri...

Lexus NX fiyatı ne kadar? Lexus NX 350H kaç para? Survivor'da verilen arabanın fiyatı ne kadar? Survivor'da hangi araba verildi? Survivor'un son bölümünde büyük ödül milyonlarca lira değerinde bir otomobildi. Yarışmacılar Lexus NX marka otomobili evlerine götürebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Ekran başındakiler de Survivor'da verilen arabanın fiyatının ne kadar olduğunu internette araştırmaya başladı. İşte Survivor'da ödül olarak verilen Lexus NX marka otomobilin fiyatı ve özellikleri...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Sona doğru gelinen yarışmada Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara son model araba ödülü geldi. Düzenlenen yarışmayı kazanan bir kişi lüks otomobil ile ülkeye dönüş yapacak. Zorlu mücadeleler sonucu arabayı kazanan isim de belli oldu. Batuhan Nisa'yı final oyununda yenerek arabayı kazandı.

Lexus NX fiyatı ne kadar?

Lexus NX marka otomobil lüks sınıfta yer alan bir otomobildir. 2022 model bir Lexus NX fiyatı ülkemizde 2.5 milyon lira civarında. Bu fiyat ekstra özelliklere göre de artabiliyor.

Lexus NX 350H kaç para?

Lexus NX 350H ülkemizde otomobil satılan sitelerde ikinci el aorak yer alıyor. İkinci el Lexus NX 350H'nin fiyatı ise 2 milyon 750 bin TL.

Lexus NX 350H özellikleri neler?

Gövde tipi SUV

Segment D

Kapı sayısı 5

Yakıt tipi Hibrit

Beygir gücü 238 hp

Hızlanma (0-100) 9,2 saniye

Maksimum hız 180 km/s

Vites türü Otomatik

Şehir İçi Yakıt Tüketimi 5,3 lt

Şehir Dışı Yakıt Tüketimi 5,0 lt

Ortalama Yakıt Tüketimi 5,2 lt

Lexus ne malı?

Lexus, Japon otomotiv üreticisi Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markasıdır.

Lexus hakkında

Lexus marka otomobiller Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Orta Doğu, Okyanusya, Afrika ve Latin Amerika'da satılır. ABD'de Lexus en çok satan lüks otomobil markasıdır ve 2005 yılından itibaren Japonya'da satılmaya başlamıştır.

1989 yılında ilk çıktığından beri, Lexus dayanıklı ve sağlam otomobilleri ve yüksek kalitede sunduğu müşteri hizmetlinden dolayı bir itibar kazanmıştır. 2006 yılında JD Power and Associates Araçların Güvenilebilirlik Araştırmasına dayanarak Lexus markasını ABD'de en dayanıklı ve sağlam otomobil üreten marka seçti. Lexus bu ödülü 12 yıldır ardışık olarak kazanmıştır.